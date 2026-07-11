جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محور هراز و چند مسیر منتهی به پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌های کشور، اظهار کرد: در حال حاضر محور هراز در مسیر شمال به جنوب و محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است.

وی افزود: همچنین در آزادراه کرج – تهران در محدوده حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، محور شهریار – تهران در برخی مقاطع و آزادراه ساوه – تهران در محدوده نسیم‌شهر تا فیروزبهرام، ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت سایر محور‌های مواصلاتی کشور تصریح کرد: در حال حاضر تردد در محور‌های چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال، آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور هراز در مسیر جنوب به شمال روان است.

سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و شرایط جوی تأثیری بر تردد خودرو‌ها در این مسیر‌ها ندارد.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند، زمان سفر خود را مدیریت کرده و با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و توجه کامل به جلو، سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده رقم بزنند.

برچسب ها: پلیس راه راهور ، وضعیت راه ها
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