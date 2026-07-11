باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر حسنبگلو معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اعلام پایداری شبکه سراسری برق کشور گفت: امسال کاهش چهار درصدی نیاز کشور محقق شده و با اجرای موفق برنامههای مدیریت مصرف و همراهی مشترکان، در صورت عدم عبور تقاضای مصرف از سقف پیشبینیشده (۷۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات)، هیچ محدودیتی در تأمین برق بخش خانگی اعمال نخواهد شد.
اکبر حسنبگلو، با بیان اینکه تمامی بخشهای صنعت برق اعم از تولید، انتقال و توزیع در آمادهباش کامل قرار دارند، افزود: خدمترسانی پایدار به مردم بدون وقفه ادامه دارد و وزارت نیرو برای مدیریت هرگونه شرایط احتمالی آمادگی کامل دارد.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به عملکرد صنعت برق در شرایط سخت، تصریح کرد: در جریان حوادث اخیر، با وجود آسیبدیدگی مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۲ هزار نقطه از شبکه سراسری، اکیپهای عملیاتی صنعت برق با حضور فوری در میدان، توانستند میانگین زمان رفع خاموشی و بازیابی شبکه را به کمتر از ۵۰ دقیقه برسانند.
وی با مقایسه این دستاورد با شاخصهای بینالمللی افزود: در حالی که میانگین جهانی برای بازیابی شبکه، زیر ۶۰ دقیقه بهعنوان یک شاخص استاندارد شناخته میشود، متخصصان صنعت برق کشور توانستند با عملکردی جهادی، حتی در شرایط جنگی پایداری شبکه را حفظ کنند.
حسنبگلو در خصوص برنامههای مدیریت مصرف تصریح کرد: سال گذشته با مشارکت ارزشمند مشترکان، کاهش سه درصدی مصرف برق نسبت به سال ۱۴۰۲ (۱۴۰۳) محقق شد و امسال نیز هدفگذاری وزارت نیرو، کاهش پنج درصدی نیاز مصرف برق در مقایسه با سال قبل است.
وی با اشاره به اجرای طرح ملی «مهتاب» و توسعه سامانههای هوشمندسازی افزود: افزایش قابلیت کنترلپذیری شبکه و همراهی مردم، موجب شده است تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود چهار درصد از نیاز مصرف برق کشور کاهش یابد که این روند نقش بسزایی در حفظ پایداری شبکه داشته است.
وضعیت مطلوب شبکه نسبت به سال گذشته
معاون توانیر خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در سال گذشته ناترازی شبکه از نیمه فروردینماه خودنمایی میکرد، اما امسال به پشتوانه اجرای کامل برنامههای مدیریت مصرف و همراهی مردم، وضعیت شبکه پایدار بوده و ناترازی قابلتوجهی مشاهده نمیشود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه صنعت برق با تمام ظرفیت برای تأمین برق پایدار تلاش میکند، گفت: تمامی واحدهای وزارت نیرو در حوزههای مختلف در آمادهباش کامل هستند تا مردم بدون نگرانی از تأمین انرژی، از خدمات پایدار برق بهرهمند باشند.
منبع: ایرنا