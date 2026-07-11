معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اعلام پایداری شبکه سراسری برق کشور گفت: امسال کاهش چهار درصدی نیاز کشور محقق شده و در صورت عدم عبور تقاضای مصرف از سقف پیش‌بینی‌شده (۷۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات)، هیچ محدودیتی در تأمین برق بخش خانگی اعمال نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر حسن‌بگلو معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اعلام پایداری شبکه سراسری برق کشور گفت: امسال کاهش چهار درصدی نیاز کشور محقق شده و با اجرای موفق برنامه‌های مدیریت مصرف و همراهی مشترکان، در صورت عدم عبور تقاضای مصرف از سقف پیش‌بینی‌شده (۷۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات)، هیچ محدودیتی در تأمین برق بخش خانگی اعمال نخواهد شد.

 اکبر حسن‌بگلو، با بیان اینکه تمامی بخش‌های صنعت برق اعم از تولید، انتقال و توزیع در آماده‌باش کامل قرار دارند، افزود: خدمت‌رسانی پایدار به مردم بدون وقفه ادامه دارد و وزارت نیرو برای مدیریت هرگونه شرایط احتمالی آمادگی کامل دارد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به عملکرد صنعت برق در شرایط سخت، تصریح کرد: در جریان حوادث اخیر، با وجود آسیب‌دیدگی مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۲ هزار نقطه از شبکه سراسری، اکیپ‌های عملیاتی صنعت برق با حضور فوری در میدان، توانستند میانگین زمان رفع خاموشی و بازیابی شبکه را به کمتر از ۵۰ دقیقه برسانند.

وی با مقایسه این دستاورد با شاخص‌های بین‌المللی افزود: در حالی که میانگین جهانی برای بازیابی شبکه، زیر ۶۰ دقیقه به‌عنوان یک شاخص استاندارد شناخته می‌شود، متخصصان صنعت برق کشور توانستند با عملکردی جهادی، حتی در شرایط جنگی پایداری شبکه را حفظ کنند.

حسن‌بگلو در خصوص برنامه‌های مدیریت مصرف تصریح کرد: سال گذشته با مشارکت ارزشمند مشترکان، کاهش سه درصدی مصرف برق نسبت به سال ۱۴۰۲ (۱۴۰۳) محقق شد و امسال نیز هدف‌گذاری وزارت نیرو، کاهش پنج درصدی نیاز مصرف برق در مقایسه با سال قبل است.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی «مهتاب» و توسعه سامانه‌های هوشمندسازی افزود: افزایش قابلیت کنترل‌پذیری شبکه و همراهی مردم، موجب شده است تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود چهار درصد از نیاز مصرف برق کشور کاهش یابد که این روند نقش بسزایی در حفظ پایداری شبکه داشته است.

وضعیت مطلوب شبکه نسبت به سال گذشته

معاون توانیر خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در سال گذشته ناترازی شبکه از نیمه فروردین‌ماه خودنمایی می‌کرد، اما امسال به پشتوانه اجرای کامل برنامه‌های مدیریت مصرف و همراهی مردم، وضعیت شبکه پایدار بوده و ناترازی قابل‌توجهی مشاهده نمی‌شود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه صنعت برق با تمام ظرفیت برای تأمین برق پایدار تلاش می‌کند، گفت: تمامی واحدهای وزارت نیرو در حوزه‌های مختلف در آماده‌باش کامل هستند تا مردم بدون نگرانی از تأمین انرژی، از خدمات پایدار برق بهره‌مند باشند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: توزیع برق ، ناترازی برق
خبرهای مرتبط
ارائه آمار دروغ ، خلق فضای ترس و دلهره، سیاه‌نمایی،ایجاد یأس و ناامیدی از آینده، شگرد غول رسانه‌ای استکبار علیه جمهوری اسلامی 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی یادآور شد؛
پاداش برای مشترکان خوش مصرف برق/ قطعی کنتور برای مشترکان بد مصرف
درخواست احداث نیروگاه برای ۴هزار مگاوات برق خورشیدی در آذربایجان غربی+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مرز تمرچین در امنیت کامل است
خبر خوش برای مردم آذربایجان‌غربی/فراهم شدن امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در مسیر سبز
آزادی ۴۷ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد در شهرستان های میاندوآب و خوی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و حمایت خیران
تداوم برخورد با ادارات پرمصرف آذربایجان غربی و قطعی برق ۲۱۴ مشترک اداری پرمصرف استان
رایزنی مهندسان اداره نوسازی آذربایجان غربی با مدیر آموزش و پرورش سلماس
آخرین اخبار
مرز تمرچین در امنیت کامل است
خبر خوش برای مردم آذربایجان‌غربی/فراهم شدن امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در مسیر سبز
آزادی ۴۷ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد در شهرستان های میاندوآب و خوی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و حمایت خیران
رایزنی مهندسان اداره نوسازی آذربایجان غربی با مدیر آموزش و پرورش سلماس
تداوم برخورد با ادارات پرمصرف آذربایجان غربی و قطعی برق ۲۱۴ مشترک اداری پرمصرف استان
احیای تالاب‌های آذربایجان‌غربی یکی پس از دیگری؛‌ درگه‌سنگی نقده آبگیری کامل شد
‍ اجرای طرح روکش آسفالت در محور ارومیه–مهاباد 