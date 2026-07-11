باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - همواره موضوع «افت قیمت خودرو» پس از حوادث رانندگی و نحوه جبران خسارت آن توسط شرکتهای بیمه، یکی از دغدغههای اصلی زیاندیدهگان بود تا اینکه دستورالعمل افت قیمت خودرو توسط بیمه مرکزی ابلاغ شد دستورالعملی که بنا بود در آن شاهد تغییراتی باشیم؛ در همین خصوص بهروز بستگانی، رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: یک رای در دیوان عدالت اداری صادر شد که بر اساس آن، بحث سن خودرو در محاسبه افت قیمت حذف و ابطال شد. در واقع یکی از اصلاحاتی که مد نظر ما در آن دستورالعمل بود، بحث افزایش سن بود که حالا با این رای، عملاً محقق شده است.
او در ادامه به گسترش دامنه شمول این قانون اشاره کرد و افزود: «نکته دیگر، بحث تعمیم افت قیمت به دیگر گروههای وسایل نقلیه از جمله موتورسیکلتها بود. در حال حاضر کارهای مربوط به آمار عملکرد این بخش انجام شده و گزارش مربوط به این موارد اصلاحی را نیز در دستور کار داریم تا انشاءالله تهیه کنیم.
رئیس مرکز مدیریت ریسک بیمه مرکزی با تبیین موانع اجرایی موجود، تصریح کرد: نکته اصلی در موضوع افت قیمت، همانطور که قبلاً هم به آن اشاره شد، این است که مصوبه هیئت وزیران امکان اخذ حق بیمه را از شرکتهای بیمه سلب کرده است. این موضوعی است که بیمه مرکزی به دنبال آن است تا بتواند آن مصوبه را به نوعی اصلاح کند.
بستگانی تأکید کرد: تلاش ما این است که تعمیم و اصلاح این دستورالعمل، همزمان با اصلاح مصوبه مذکور اتفاق بیفتد تا انشاءالله بتوانیم خدمات بهتری را به مردم عزیزمان ارائه دهیم.
او در پایان در خصوص زمان دقیق اجرایی شدن کامل این تغییرات خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تغییرات جدیدی داشتهایم، اجازه دهید هماهنگیهای داخلی در بیمه مرکزی انجام شود تا بر اساس آن بتوانیم زمان دقیق را تعیین و اعلام کنیم.