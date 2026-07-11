رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که در صورت تلاش ایران برای ترور او، هزاران موشک به سمت ایران شلیک خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه تهدید کرد که در صورت تلاش ایران برای ترور او، هزاران موشک به سمت ایران شلیک خواهد شد.

ترامپ در پلتفرم تروث سوشال مدعی شد: «۱۰۰۰ موشک آماده و مسلح و به سمت جمهوری اسلامی ایران نشانه گرفته شده است و هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله پس از آن شلیک خواهند شد؛ در صورتی که دولت ایران به تهدید خود که در بسیاری از گوشه و کنار جهان اعلام شده است مبنی بر ترور یا تلاش برای ترور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این مورد یعنی من عمل کند!»

او افزود که «دستورات از قبل داده شده است» و ادعا کرد که ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله، که قابل تمدید است، «آماده، مایل و قادر» است «تا تمام مناطق ایران را به طور کامل نابود و منهدم کند.»

ترامپ پیش از این مدعی شده بود که آتش‌بس با ایران «پایان یافته» است، اما واشنگتن موافقت کرده که مذاکرات مورد درخواست تهران را ادامه دهد.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، اسرائیل که همچنان در تلاش برای بر هم زدن تفاهم نامه دو طرف و سنگ اندازی برای پایان جنگ است اخیراً اطلاعاتی ادعایی را با ایالات متحده به اشتراک گذاشته است که نشان می‌دهد ایران نقشه جدیدی برای ترور ترامپ طراحی کرده است.

در ماه ژوئن، ایران و ایالات متحده با میانجیگری پاکستان تفاهم‌نامه‌ای را با هدف پایان دادن به جنگ خود که از اواخر فوریه آغاز شده بود و دستیابی به یک توافق صلح پایدار امضا کردند. این تفاهم‌نامه خواستار پایان فوری جنگ در تمام جبهه‌ها، لغو محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران و بازگشایی تنگه هرمز است.

طی این هفته ایالات متحده به اهدافی در ایران حمله کرد که سپس ایران با هدف قرار دادن دارایی‌های ایالات متحده در سراسر منطقه تلافی کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ترور ترامپ ، حمله به ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
هر کس با آل علی در افتاد ورافتاد... آقا رو زدی کشتی خودت هم میمیری بدبخت
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۲۰ تير ۱۴۰۵
ترامپ مثل سک ترسیده ، حالا نتانیاهو نکشتش بندازه گردن ایران
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۲۰ تير ۱۴۰۵
چرا خاک آمریکا را نمی زنید؟ این یک خیانت بزرگه!
۱
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
فرزند كوچك ايران
۱۴:۳۳ ۲۰ تير ۱۴۰۵
ترامپ به تـِـر تـِـر افتاده . الان روزگار خوبته . بدبخت شدي ( مثل سلمان رشدي مرتد )
۲
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۲۰ تير ۱۴۰۵
جان و خون ترامپ رنگی تر از خون هموطنان ما نیست . ایران تهدید کند ، از این تاریخ به بعد یک ایرانی کشته شود، امریکا با بمب اتم و با خاک یکسان می کنیم.
۲
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۲۰ تير ۱۴۰۵
جان و خون ترامپ رنگی تر از خون هموطنان ما نیست . ایرانم تهدید کند ، از این تاریخ به بعد ، یک ایران کشته شود امریکا با بمب اتم با خاک یکسان می کنیم.
۳
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۲۰ تير ۱۴۰۵
به ترسی یا نه ترسی در جهنم به رویت باز ترامپ دروغگو
۳
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
رامین
۱۳:۱۱ ۲۰ تير ۱۴۰۵
دیدین ترامپ ترسیده...از ترس گفته 100000 موشک میزنه!!!1

باید هر روز تهدید به ترور بشوند تا خواب راحت نداشته باشند

یا حیدر
۳
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۲۰ تير ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا
ترامپ ملعون .. چقدر حال میکنم با این استرس و تربیت از مرگ .. انشاءالله به طرز فجیعی کشته بشی .. کاش می‌توانستم خودم این کار را انجام بدهم .. ای کاش ..
۳
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۲۰ تير ۱۴۰۵
وقتی بمیری خود مردم آمریکا هم از ما تشکر میکنند
۴
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۲۰ تير ۱۴۰۵
چنان به درک می‌روی که ازجنازه نحست سهمی برای سگهای نیویورک نمیماند
۳
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۲۰ تير ۱۴۰۵
مثل سگ ترسیده حرامزاده هر جای دنیا که باشی میکشیمت
۸
۶۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۲۰ تير ۱۴۰۵
کاخ سفید سیا پوش کنند برات ترامپ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۲۰ تير ۱۴۰۵
مرگ بر ترامپ
مرگ بر نتانیاهو
۷
۵۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۲۰ تير ۱۴۰۵
تو میمیری میروی به جهنم اما افتخار ما شهات است .
۶
۵۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۲۰ تير ۱۴۰۵
شب و روز باید تا آخر عمر از ترس ترور آرامش نداشته باشی خوک نجس کودک آزار اپستینی
۵
۵۵
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۱۲۳
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