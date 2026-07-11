رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که در صورت تلاش ایران برای ترور او، هزاران موشک به سمت ایران شلیک خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه تهدید کرد که در صورت تلاش ایران برای ترور او، هزاران موشک به سمت ایران شلیک خواهد شد.

ترامپ در پلتفرم تروث سوشال مدعی شد: «۱۰۰۰ موشک آماده و مسلح و به سمت جمهوری اسلامی ایران نشانه گرفته شده است و هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله پس از آن شلیک خواهند شد؛ در صورتی که دولت ایران به تهدید خود که در بسیاری از گوشه و کنار جهان اعلام شده است مبنی بر ترور یا تلاش برای ترور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این مورد یعنی من عمل کند!»

او افزود که «دستورات از قبل داده شده است» و ادعا کرد که ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله، که قابل تمدید است، «آماده، مایل و قادر» است «تا تمام مناطق ایران را به طور کامل نابود و منهدم کند.»

ترامپ پیش از این مدعی شده بود که آتش‌بس با ایران «پایان یافته» است، اما واشنگتن موافقت کرده که مذاکرات مورد درخواست تهران را ادامه دهد.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، اسرائیل که همچنان در تلاش برای بر هم زدن تفاهم نامه دو طرف و سنگ اندازی برای پایان جنگ است اخیراً اطلاعاتی ادعایی را با ایالات متحده به اشتراک گذاشته است که نشان می‌دهد ایران نقشه جدیدی برای ترور ترامپ طراحی کرده است.

در ماه ژوئن، ایران و ایالات متحده با میانجیگری پاکستان تفاهم‌نامه‌ای را با هدف پایان دادن به جنگ خود که از اواخر فوریه آغاز شده بود و دستیابی به یک توافق صلح پایدار امضا کردند. این تفاهم‌نامه خواستار پایان فوری جنگ در تمام جبهه‌ها، لغو محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران و بازگشایی تنگه هرمز است.

طی این هفته ایالات متحده به اهدافی در ایران حمله کرد که سپس ایران با هدف قرار دادن دارایی‌های ایالات متحده در سراسر منطقه تلافی کرد.

منبع: آناتولی