جان ملت را از مردم گرفتند + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u062c\u062a \u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0639\u0644\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632\u06cc\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0639\u0642\u06cc\u062f\u062a\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0641\u0631\u0627\u062c\u0627 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0635\u0628\u062d \u0628\u062e\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0645 \u062e\u0648\u0646 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062c\u0646\u06af \u0648 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0635\u062d\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0