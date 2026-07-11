باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جان ملت را از مردم گرفتند + فیلم

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در خصوص انتقام خون شهدای جنگ اخیر صحبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد انتقام خون شهدای جنگ و رهبر شهید انقلاب صحبت کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
جان ملت را از مردم گرفتند + فیلم
young journalists club

ایران همچنان پوزه استکبار جهانی را به خاک می‌مالد

جان ملت را از مردم گرفتند + فیلم
young journalists club

دیدار رهبر انقلاب با خانواده شهید سمائی

جان ملت را از مردم گرفتند + فیلم
young journalists club

بیانیه‌ رهبری در«گام دوم انقلاب» تمام استراتژی دشمن را درهم شکست

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم
۸۳۵

پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم
۶۷۲

تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم
۶۳۲

اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
روایتی از نوری که تنها ۱۴ ماه درخشید + فیلم
۴۸۰

روایتی از نوری که تنها ۱۴ ماه درخشید + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
از انقلاب تا امروز؛ مسیر تدوین و بازنگری قانون اساسی + فیلم
۴۳۹

از انقلاب تا امروز؛ مسیر تدوین و بازنگری قانون اساسی + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha