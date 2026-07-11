فرمانده مرزبانی کردستان از کشف و ضبط محموله مواد منفجره در بانه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سایه رصد مستمر و اشراف اطلاعاتی نیروهای مرزبانی استان کردستان، یکی دیگر از طرحهای خرابکارانه عناصر وابسته به گروهکهای تروریستی پیش از آنکه به مرحله اجرا برسد، خنثی شد؛ عملیاتی که نشان داد مرزهای غربی کشور همچنان زیر چتر هوشیاری و آمادگی نیروهای امنیتی و انتظامی قرار دارد.
نوار مرزی استان کردستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و همجواری با مناطق مرزی، همواره یکی از نقاط مورد توجه گروهکهای معاند برای ایجاد ناامنی و انتقال تجهیزات غیرقانونی بوده است، اما اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مرزبانی، بسیاری از این تحرکات را پیش از تبدیل شدن به تهدیدی علیه امنیت مردم ناکام گذاشته است.
در تازهترین اقدام، بامداد شنبه، مرزبانان استان کردستان با رصد تحرکات مشکوک عناصر وابسته به گروهک تروریستی و پیگیری اطلاعات بهدستآمده درباره تلاش برای انتقال محمولهای انفجاری به داخل کشور، عملیات شناسایی و کشف این محموله را در دستور کار قرار دادند.
سردار فرج رستمی، فرمانده مرزبانی استان کردستان در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در پی اشراف اطلاعاتی مرزبانان بر اقدامات گروهکهای تروریستی و رصد تلاش آنان برای انتقال مواد منفجره با هدف انجام اقدامات خرابکارانه، موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، تیم مشترکی از پایگاه اطلاعاتی انتظامی استان و معاونت اطلاعات هنگ مرزی بانه به منطقه مورد نظر اعزام شدند و با بررسی دقیق محل، بستهای مشکوک را که به شکل ماهرانهای جاسازی شده بود، شناسایی و کشف کردند.
فرمانده مرزبانی استان کردستان تصریح کرد: در بررسی و بازگشایی بسته کشفشده، چهار قبضه نارنجک جنگی، هشت قوطی تله انفجاری به همراه ساچمههای فلزی و کابلهای مربوطه کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه این محموله میتوانست در صورت رسیدن به دست عوامل خرابکار، تهدیدی علیه امنیت عمومی ایجاد کند، گفت: با اقدام بهموقع نیروهای مرزبانی و دستگاههای اطلاعاتی، زمینه هرگونه بهرهبرداری احتمالی از این تجهیزات انفجاری از بین رفت.
سردار رستمی خاطرنشان کرد: شناسایی و دستگیری عوامل مرتبط با این پرونده در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان قرار دارد و اقدامات لازم برای برخورد قانونی با تمامی عناصر دخیل در این اقدام ادامه خواهد داشت.
فرمانده مرزبانی استان کردستان تأکید کرد: مرزبانان با پایش شبانهروزی مرزها، اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی، اجازه نخواهند داد عناصر معاند، اشرار یا قاچاقچیان امنیت مردم را خدشهدار کنند و با هرگونه اقدام علیه امنیت کشور قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد شد.