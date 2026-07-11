باشگاه خبرنگاران جوان - حسین افشین روز شنبه در بازدید از دهکده فناوری دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: این در حالی است که در همین جنگ تحمیلی شرکت های دانش بنیان از نظر ریالی معادل ۶۵ همت و از نظر ارزی ۲۵ میلیون دلار خسارت دیده اند.

وی بیان داشت: براساس برنامه ریزی، ستاد بهسازی دولت اقداماتی را برای این مهم خواهد داشت.

افشین یادآور شد: ما روی فناوری های نوظهور در کشور کار می کردیم که کاربرد نظامی نداشت و دشمن روی اقتدار علمی و فناوری ایران نشانه گیری کرده بود که با قدرت بازسازی خواهد شد.

وی تاکید کرد: سعی می کنیم در دنیای امروز قدرت آفرین علم و فناوری باشیم ، چرا که هر کشوری دراین زمینه سرمایه گذاری کند، موفق خواهد بود.

افشین بیان داشت: یک نگرش میدانی از میدان علم و فناوری ایران به دست آمده که قبلا هم شناخت کافی داشتیم و اکنون نگاه به دانش بنیان رویکرد بین المللی است.

وی افزود: پارک های علم و فناوری ما در زمره نسل های اول و دوم اکوسیستم های دانش بنیان دنیا قرار دارند و باید این مهم بهبود پیدا کند.

افشین گفت: در فرایند های اکوسیستم های دانش بنیان یک زنجیره از ایده تا ثروت دیده می شود که این زنجیره مورد حمایت قرار می گیرد، چراکه اگر علم تبدیل به ثروت نشود دانش بنیان در همان مرحله می ماند .

معاون رییس جمهور گفت: یکی از پایلوت های موفق دهکده علم و فناوری دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است که باید نمونه های موفق را معرفی کرد.

وی تاکید کرد: حمایتها از شرکت های دانش بنیان اعتباری خواهد بود یعنی به ازای آنچه ایجاد می شود، می توانند حمایت جذب کنند.

سیدمحمدعلی ابراهیم‌زاده موسوی رییس دانشکدگان کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران نیز گفت: امنیت غذایی در کشور راه طولانی در پیش دارد.

وی اظهار داشت: برای رسیدن به اقتدار غذایی کشور چاره ای جز نوآوری های روز با نگاه بزرگ ، سیستمی در قالب یک اکوسیستم نداریم.

موسوی گفت: دانش و فناوری های روز یک بستری را می خواهد و این بستر لزوما از مسیر معاونت علمی و فناوری که عهده دار دانش و فناوری در کشور است اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با قدمت و ظرفیت های تاریخی که دارد این وظیفه را باید انجام دهد.

موسوی بیان داشت: این مدل اقتصادی و زنجیره دانش تا ثروت با کمک بخش خصوصی و پشتیبانی علمی و فناوری ریاست جمهوری در اکوسیستم دانشکدگان تحت عنوان دهکده نوآوری، کشاورزی و امنیت غذایی و زیستی در حال شکل گیری است که امیدواریم الگویی برای کشور شود.

وی یادآور شد: در تلاش هستیم تا در نتیجه امنیت غذایی به یک آرامش، تاب آوری و در نهایت به اقتدار برسیم که کشور بتواند از ظرفیت ها برای اقتدار ملی استفاده کند.