دروازه بان مشهور تیم فوتبال بلژیک قصد دارد از تیم ملی فوتبال کنار برود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیبو کورتوا دروازه بان تیم فوتبال بلژیک شب گذشته پس از مصدومیت از زمین بازی مقابل اسپانیا خارج شد و دروازه بان ذخیره این تیم اشتباه مرگباری مرتکب شد . پس از حذف بلژیک تیبو کورتوا مدعی شد قصد دارد از تیم ملی کنار برود.



تیبو کورتوا گفته است: می‌خواهم یک سال استراحت کنم و در هیچ بازی برای بلژیک به میدان نروم. بعد از آن، می‌خواهم در مسابقات انتخابی یورو و جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۸ شرکت کنم. نمی‌دانم که آیا فدراسیون بلژیک با این درخواست موافقت خواهد کرد یا خیر؟!



باید دید فدراسیون فوتبال بلژیک در مورد این دروازه بان چه تصمیمی می‌گیرد و آیا در صورت جدایی از تیم ملی، پی از یکسال جایگاه او حفظ خواهد شد.