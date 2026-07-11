معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: برخورد یک دستگاه خودروی پژو پارس با تیر چراغ برق در کرج یک نفر فوتی و یک نفر مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- سعیدقدمی معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: بامداد امروز در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی پژو پارس با تیر چراغ برق در منطقه دولت آباد کرج بلافاصله نیرو‌های عملیاتی از ایستگاه‌های یکم و پنجم کرج به محل حادثه اعزام شدند.

معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: در این حادثه راننده مرد حدود ۲۸ ساله خودرو جان باخت و سرنشین مرد حدود ۲۴ ساله مصدوم شد.

وی ادامه داد: با اعزام تیم نجات، فرد مجروح و جسد متوفی از خودرو خارج، تحویل ماموران اورژانس و انتظامی حاضر در محل شدند.

قدمی گفت:برای امداد رسانی به این حادثه ۹ نفر نیروی عملیاتی به همراه سه دستگاه خودرو امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

برچسب ها: برخورد خودرو ، چراغ برق
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