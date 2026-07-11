باشگاه خبرنگاران جوان - حمله سگهای بلاصاحب به یک دختر ۱۲ ساله در شهرک سعدی سنندج، بار دیگر موضوع ساماندهی این حیوانات و مسئولیت دستگاههای متولی در تأمین امنیت شهروندان را به صدر مطالبات عمومی بازگردانده است؛ حادثهای که پدر این کودک آن را ناشی از بیتوجهی مسئولان شهری میداند.
عصر روز جمعه ۱۹ تیرماه، حوالی ساعت ۱۸:۳۰، یک دختر ۱۲ ساله هنگام بازگشت از کلاس زبان در محدوده شهرک سعدی سنندج هدف حمله چند سگ بلاصاحب قرار گرفت و دچار آسیب شد.
پدر این کودک با ابراز نگرانی از وضعیت موجود گفت: «دخترم هنگام بازگشت از کلاس زبان مورد حمله سگهای ولگرد قرار گرفت. از شهرداری و شورای شهر شکایت کردهام و معتقدم باید در قبال این اتفاق پاسخگو باشند.»
وی با انتقاد از وضعیت مدیریت سگهای بلاصاحب در سنندج افزود: «متأسفانه این مشکل مدتهاست وجود دارد و امنیت مردم را تهدید میکند. این اتفاق میتواند برای هر شهروند دیگری، بهویژه کودکان و سالمندان، نیز رخ دهد.»
پدر این دختر با تأکید بر اینکه هدف از پیگیری این پرونده، جلوگیری از تکرار چنین حوادثی است، اظهار کرد: «در بسیاری از کشورهای دنیا نیز موضوع سگهای بلاصاحب با روشهای علمی و انسانی مدیریت میشود. کسی مخالف حمایت از حیوانات نیست، اما امنیت شهروندان باید در اولویت باشد و دوستداران حیوانات نیز باید این واقعیت را بپذیرند.»
ضرورت مدیریت علمی سگهای بلاصاحب
افزایش گزارشهای مربوط به حضور سگهای بلاصاحب در برخی محلههای سنندج، طی سالهای اخیر به یکی از دغدغههای شهروندان تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند مدیریت این موضوع نیازمند برنامهای جامع، علمی و مستمر است؛ برنامهای که هم حقوق حیوانات را رعایت کند و هم امنیت عمومی را تضمین کند.
براساس نظر متخصصان حوزه بهداشت و محیطزیست، راهکارهایی مانند زندهگیری اصولی، عقیمسازی، واکسیناسیون، ایجاد مراکز نگهداری استاندارد، کنترل منابع غذایی و جلوگیری از رهاسازی سگها، از جمله روشهایی است که در بسیاری از کشورها برای کاهش جمعیت سگهای بلاصاحب و پیشگیری از حمله به شهروندان اجرا میشود.
منبع: ایسنا