باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با تشدید درگیری نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم کودک‌کش اسرائیل در خرداد و تیر ۱۴۰۴، دونالد ترامپ با انتشار ده‌ها پیام در شبکه اجتماعی Truth Social تلاش کرد روایت خود از تحولات را به افکار عمومی منتقل کند. این پیام‌ها که از لحظه آغاز بحران تا اعلام آتش‌بس ادامه داشت، حاوی تهدید‌های صریح علیه ایران، حمایت از حملات نظامی آمریکا و تأکید بر لزوم عقب‌نشینی تهران بود. این مواضع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی پیدا کرد و به یکی از مهم‌ترین محور‌های جنگ رسانه‌ای در کنار درگیری‌های نظامی تبدیل شد.

ترامپ در روز‌های نخست بحران بار‌ها جمهوری اسلامی را تهدید کرد و مدعی شد که اگر ایران به منافع آمریکا یا نیرو‌های این کشور حمله کند، پاسخ واشنگتن «بسیار شدیدتر» خواهد بود. او در پیام‌های خود از عباراتی استفاده کرد که از نگاه بسیاری از تحلیل‌گران، لحن کم‌سابقه‌ای داشت و نشان می‌داد دولت آمریکا در کنار حمایت سیاسی از اسرائیل، آماده ورود مستقیم به درگیری نیز هست.

اوج این مواضع زمانی بود که آمریکا به سه تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد. ترامپ ساعاتی پس از این عملیات در پیام‌هایی در Truth Social این حملات را «موفقیتی بزرگ» توصیف کرد و مدعی شد زیرساخت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل از بین رفته‌اند. او همچنین هشدار داد هرگونه پاسخ ایران با واکنشی بسیار شدیدتر روبه‌رو خواهد شد.

ورود مستقیم آمریکا به حملات علیه ایران نقطه عطف جنگ ۱۲ روزه بود. اگرچه آغاز جنگ به حملات اولیه اسرائیل نسبت داده می‌شود، اما با ورود واشنگتن، دامنه درگیری گسترش یافت و احتمال تبدیل شدن آن به یک رویارویی منطقه‌ای افزایش پیدا کرد. در پاسخ به حملات آمریکا، ایران پایگاه العدید آمریکا در قطر را هدف حمله موشکی قرار داد؛ حمله‌ای که بدون تلفات گزارش شد، اما نشان داد تهران حمله آمریکا را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.

ترامپ در طول این روز‌ها تقریباً به صورت لحظه‌ای تحولات را در فضای مجازی دنبال می‌کرد. او در برخی پیام‌ها از مردم ایران سخن گفت و در برخی دیگر مستقیماً مقام‌های جمهوری اسلامی را تهدید کرد. ادبیات او علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و مردم بسیار تند و زننده بود و بار‌ها از ضرورت پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران سخن گفت. با این حال، شواهد مستقلی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن نتیجه گرفت انگیزه او «نفرت از ایرانی‌ها» بوده است؛ آنچه مستند است، مواضع بسیار سخت‌گیرانه او علیه حکومت ایران و استفاده از ادبیات تهدیدآمیز در قبال تهران است.

هم‌زمان رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که کاخ سفید از Truth Social نه فقط برای اطلاع‌رسانی، بلکه به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و روانی استفاده می‌کرد. بسیاری از پیام‌های ترامپ پیش از اعلام رسمی از سوی نهاد‌های آمریکایی منتشر می‌شد و همین موضوع باعث شد این شبکه اجتماعی به یکی از مهم‌ترین منابع دنبال کردن مواضع واشنگتن در طول جنگ تبدیل شود.

ترامپ پس از حمله آمریکا اعلام کرد که اگر ایران دست به اقدام تلافی‌جویانه بزند، پاسخ ایالات متحده «بسیار بزرگ‌تر» خواهد بود. این پیام‌ها هم‌زمان با استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه منتشر شد و بسیاری از ناظران آن را بخشی از راهبرد بازدارندگی واشنگتن دانستند.

در ادامه جنگ، ترامپ بار‌ها مدعی شد که نقش اصلی را در پایان دادن به درگیری ایفا کرده است. او پس از اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل نوشت که هر دو طرف خواهان پایان جنگ بودند و آمریکا توانست زمینه توقف درگیری را فراهم کند. این ادعا البته با روایت‌های متفاوتی از سوی مقام‌های ایرانی و برخی تحلیلگران روبه‌رو شد که معتقد بودند عوامل مختلفی در شکل‌گیری آتش‌بس نقش داشته‌اند.

در فضای رسانه‌ای ایران نیز پیام‌های ترامپ با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد. بسیاری از تحلیلگران این پیام‌ها را بخشی از جنگ روانی آمریکا علیه ایران ارزیابی کردند و معتقد بودند هدف آنها افزایش فشار سیاسی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی است. در مقابل، رسانه‌های آمریکایی عمدتاً این پیام‌ها را بازتاب‌دهنده سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی توصیف کردند.

جنگ ۱۲ روزه و رمضان نشان داد که درگیری‌های نظامی امروز تنها در میدان نبرد جریان ندارند، بلکه شبکه‌های اجتماعی نیز به بخشی از میدان رقابت سیاسی و روانی تبدیل شده‌اند. ترامپ با انتشار مداوم پیام در Truth Social تلاش کرد روایت مورد نظر خود را تثبیت کند و از این بستر برای اعلام مواضع، تهدید‌ها و حتی خبر آتش‌بس استفاده کرد.

یادمان باشد او قاتل سیدالشهدای جهان اسلام حضرت آیت العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای و شهید حاج قاسم سلیمانی و بسیاری از مردان، زنان و کودکان ایرانی از جمله شهدای میناب است.

نفرت از ترامپ در ایران به یکی از ویژگی‌های اجتماعی جامعه ایران تبدیل شده است؛ مردم ایران او را فردی دروغگو، خیانتکار، سلطه طلب می‌دانند که به لحاظ روانی ثبات ندارد.

ترامپ همیشه از مردم ایران نفرت داشته آن‌ها را با زننده‌ترین و رکیک‌ترین الفاظ خطاب کرده است؛ این دشمنی از طرف مردم ایران اما چندین برابر است؛ دشمنی که ریشه در اعمال و اعتقادات این به اصطلاح آدم دارد. اما داستان ایرانی جماعت با ترامپ داستان پدرکشتگی است؛ همانطور که گفتیم دست ترامپ به خون عزیزانی چون حاج قاسم سلیمانی، امیرعلی حاجی‌زاده، محمد باقری، غلامعلی رشید، محمود باقری، سید عبدالرحیم موسوی، علی شمخانی، عزیز نصیرزاده و امثال ماکان نصیری‌ها آغشته شده؛ دستی که رهبر امت را هم از ما گرفت و او را به شهادت رساند.

اما ماجرا از اینجا آغاز می‌شود؛ از مراسم تشییع قائد امت اسلام، شهید آیت‌الله خامنه‌ای. تشییع تاریخی پیکر مطهر حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، تنها یک مراسم وداع نبود؛ بلکه صحنه نمایش وحدت ملی و اعلام مطالبه عمومی برای خون‌خواهی رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی بود.

در این مراسم، پرچم‌های سرخ یا لثارات الحسین و یا لثارات الخامنه‌ای و شعارنوشته‌های عظیم «انتقام» و کشتن ترامپ قاتل به انگلیسی و شعار‌های گسترده مردم درباره مجازات عاملان جنایت، مهم‌ترین مطالبه میلیون‌ها ایرانی در انتقام از خون رهبر شهید بود. خون‌خواهی و انتقام مردم ایران در مراسم تشییع ده‌ها میلیونی «آقای شهید ایران» به‌سرعت در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب یافت.

هم‌زمان با این فضای عمومی، خبر تعیین جایزه ۱۰۰ میلیون‌دلاری برای قاتل دونالد ترامپ نیز به طور گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و توجه افکار عمومی جهان را به خود جلب کرد. این موضوع، نشان داد که مطالبه انتقام افکار عمومی ایران به یک گفتمان فراگیر تبدیل شده است.

مطالبه جدی مردم ایران برای انتقام و تعیین جایزه برای انتقام از ترامپ قاتل موجب وحشت ترامپ شده است. به‌طوری که ترامپ از ترس انتقام ایران وصیتش را اعلام کرد. وی گفته من دستوراتی صادر کرده‌ام که اگر ایران در ترور من موفق شد، آن‌ها را با شدتی بی‌سابقه بمباران کنند. این جمله ترامپ حکایت از وحشت و ترس شدید او از انتقام دارد. تغییر هواپیمای ترامپ در بازگشت از ترکیه هم گویای ترس او از انتقام مردم ایران است.

در آخرین مورد هم دیروز صبح دونالد ترامپ در یک توئیت ترس خود از اتفاقات پیش رو را عیان کرد؛ او در فضای مجازی نوشت؛ هزار موشک مسلح و آماده شلیک، جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفته‌اند و هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله در پی خواهند آمد.

اگر ایران تهدید خود را عملی کند؛ تهدیدی که در گوشه‌وکنار جهان علنی شده، مبنی بر ترور، یا تلاش برای ترور رئیس‌جمهور کنونی ایالات متحده آمریکا، که در این مورد یعنی من! دستور‌ها هم‌اکنون صادر شده است. ارتش ایالات متحده، برای یک دوره یک‌ساله با قابلیت تمدید، آماده، مایل و تواناست تا کلیه مناطق ایران را کاملاً نابود و ویران سازد — حمد و سپاس خدا را!