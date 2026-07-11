باشگاه خبرنگاران جوان - حسین عبدی، سرمربی تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال کشورمان که این روز‌ها به همراه شاگردانش برای برپایی اردوی آماده‌سازی در ترکیه حضور دارد، درباره آخرین وضعیت تیم ملی امید، برنامه‌های آتی و اهداف و افق‌های بلندمدت امید‌های فوتبال ایران با روزنامه فدراسیون به گفت‌و‌گو پرداخت که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.

زمان کم، برنامه‌ریزی فشرده

عبدی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به محدودیت زمانی برای آماده‌سازی تیم امید اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانید زمان بسیار کمی در اختیار داریم. هم‌زمان با شرایط ناشی از جنگ و همچنین تعطیلی مسابقات لیگ، تلاش کردیم در یک ماه و نیم گذشته به هر شکل ممکن بازیکنان را کنار هم نگه داریم و از این فرصت برای آماده‌سازی آنها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اگر لیگ از ماه آینده آغاز شود، طبیعی است که باشگاه‌ها به بازیکنان خود نیاز خواهند داشت و فرصت حضور آنها در اردو‌های تیم ملی کمتر می‌شود. به همین دلیل بیشترین فشار برنامه‌های آماده‌سازی را روی خرداد و تیر گذاشتیم تا بتوانیم هماهنگی لازم را ایجاد کنیم.

تعامل با باشگاه‌ها؛ ضرورتی برای موفقیت تیم ملی

سرمربی تیم امید با قدردانی از همکاری باشگاه‌ها گفت: باشگاه‌ها به بازیکنان خود نیاز دارند و ما هم برای منافع ملی به حضور آنها احتیاج داریم. این تعامل باید دوطرفه باشد تا بازیکنان با آمادگی بیشتر هم به تیم ملی و هم به باشگاه‌هایشان کمک کنند.

وی ابراز امیدواری کرد باشگاه‌ها در آستانه مسابقات اصلی نیز با تیم ملی همکاری کنند تا بازیکنان چند روز زودتر در اختیار کادر فنی قرار بگیرند.

اردوی ترکیه؛ بهترین فرصت برای محک جدی

عبدی درباره برگزاری اردوی ترکیه و دیدار‌های تدارکاتی مقابل تیم‌های باشگاهی این کشور گفت: در فیفادی نیستیم و امکان بازی با تیم‌های ملی وجود ندارد، اما خوشبختانه فدراسیون شرایطی فراهم کرد تا با تیم‌هایی روبه‌رو شویم که کیفیت مسابقاتشان حتی از برخی بازی‌های آسیایی بالاتر است.

وی با تأکید بر اهمیت پرواز اختصاصی ملی‌پوشان افزود: فوتبال ترکیه از سطح فنی مطلوب، امکانات مناسب و بازیکنان بین‌المللی بهره می‌برد. بازی با چنین تیم‌هایی کمک می‌کند نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسیم و برای مسابقات ناگویا آماده‌تر شویم.

ناگویا؛ گام نخست در مسیر المپیک

سرمربی تیم امید با اشاره به اهداف این تیم اظهار داشت: بازی‌های آسیایی ناگویا یکی از اهداف مهم کوتاه‌مدت ماست، اما نگاه اصلی به مسیر صعود به المپیک ۲۰۲۸ است. حدود سه تا چهار سال قبل این پروژه را آغاز کردیم و امروز بخش عمده بازیکنان فعلی همان نفراتی هستند که از ابتدا در این مسیر کنار ما بودند.

وی افزود: شاید آن روز‌ها کمتر کسی به این پروژه باور داشت، اما امروز بسیاری از همان بازیکنان در تیم‌های بزرگ داخلی و حتی خارج از کشور بازی می‌کنند. هدف ما ساختن تیمی است که در آسیا و حتی در سطح جهانی حرف برای گفتن داشته باشد.

آسیا یک جام بدهکار است

عبدی درباره چشم‌انداز تیم امید گفت: اعتقاد دارم فوتبال ایران شایسته قهرمانی در آسیاست. البته هیچ مسابقه‌ای قابل پیش‌بینی نیست، اما تمام تلاش فدراسیون، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و کادر فنی این است که با بهترین شرایط در مسابقات حاضر شویم. با اطمینان خاطر می‌گویم آسیا یک جام به ما بدهکار است.

از شکست مقابل تیم‌های بزرگ نباید ترسید

سرمربی تیم ملی امید با اشاره به اهمیت مسابقات تدارکاتی تصریح کرد: برخی معتقد بودند بازی با تیم‌های قدرتمند ممکن است با شکست همراه باشد، اما من اعتقاد دارم مسابقات دوستانه دقیقاً برای همین است؛ تا نقاط ضعف خود را بشناسیم. ترس از شکست، خودِ شکست را به همراه دارد. باید مقابل تیم‌های بزرگ بازی کنیم تا در رقابت‌های رسمی آماده‌تر باشیم.

دیسیپلین؛ پایه اصلی تیم‌سازی

عبدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره فلسفه کاری‌اش گفت: تمام مدارک مربیگری خود را در انگلستان گرفته‌ام و نظم، سازماندهی و احترام، بخش جدایی‌ناپذیر تفکرات من است. اگر می‌خواهیم تیم خوبی داشته باشیم، باید ابتدا خارج از زمین منظم باشیم؛ چون بی‌نظمی بیرون از زمین، داخل زمین هم خودش را نشان می‌دهد.

وی افزود: بازیکنان زمانی دیسیپلین را می‌پذیرند که ببینند مربی خودش به آن پایبند است. تیم باید مانند یک خانواده باشد؛ خانواده‌ای که همه اعضایش برای یک هدف مشترک تلاش می‌کنند.

همه نسل‌های فوتبال ایران طلایی هستند

سرمربی تیم ملی امید درباره نسل فعلی امید‌های ایران گفت: اعتقاد ندارم فقط یک نسل طلایی وجود داشته باشد. همه نسل‌های فوتبال ایران طلایی هستند. تفاوت در برنامه‌ریزی، حمایت، سازماندهی و نحوه استفاده از استعدادهاست. اگر این بستر فراهم شود، هر نسلی می‌تواند موفق باشد. همه را طلایی می‌دانم، چون ایران یک کشور طلایی است.

عبدی در پایان ضمن تشکر از تمام مربیان پایه، باشگاه‌ها، آکادمی‌ها، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال خاطرنشان ساخت: افراد زیادی برای رشد این بازیکنان زحمت کشیده‌اند که شاید هیچ‌گاه دیده نشوند. شخصاً مقابل همه آنها سر تعظیم فرود می‌آورم و امیدوارم با انگیزه به مسیر خود ادامه دهند، چرا که آینده فوتبال ایران را همین مربیان و دلسوزان می‌سازند. با تمام احترام بابت همکاری صورت گرفته و تعامل دو طرفه با سرمربیان باشگاه‌های لیگ برتری کلاه از سر برای تعظیم به گمنام‌هایی که برای یک لحظه هم در رشد و بالندگی نسل فعلی تیم امید نقش داشته‌اند بر می‌دارم و امیدوارم به خاطر ایران عزیز همواره نسل طلایی تحویل دهند.