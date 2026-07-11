مخترع البرزی موفق به کسب مدال برنز و مقام سوم اختراعات سطح اول جهان در شاخه فناوری پزشکی و دارو سازی شد.

وی افزود: در شاخه فناوری پزشکی و داروسازی توانستم مدال برنز و مقام سوم مسابقات ۲۰۲۶ سوئیس در زمینه داروی « ضد میگران » را دربین دانشمندان و مخترعان سطح اول جهان کسب کنم.

مرتضوی یاد آورشد: این محصول با کاهش التهاب و تسکین اعصاب به بهبود و پیشگیری از میگرن و سردردهای عصبی کمک می‌کند.

مسابقات بین‌المللی فدراسیون مخترعان جهان(IFIA) ۲۰۲۶ در ژنو سوئیس دوازدهم تا چهاردهم تیرماه جاری در ژنو سوئیس برگزار شد؛ در این دوره از مسابقات بیش از یک هزار و۵۰۰ دانشمند بین المللی، از کشورهای مختلف جهان از جمله کانادا، آمریکا، استرالیا، اندونزی، ترکیه، ایران، روسیه، قطر، بحرین، انگلستان، چین، هنگ کنک، مالزی، تایلند، امارات و لهستان با نماینده کشورمان به رقابت پرداختند.

پیش از این کسب مدال طلای مسابقات اختراعات جهان ۲۰۲۳ سوئیس در اختراع «داروی ضدسرطان هدفمند»، کسب مدال نقره مسابقات بین المللی اختراعات جهان ۲۰۲۴ سوئیس در زمینه اختراع مکمل ورزشی «حجم دهنده انرژی زا تناسب اندام تقویت جسمی ورزشکاران»، کسب مدال نقره ۲۰۲۵ در اختراع داروی ضد التهاب و ضد نئوپلاسمی در عرصه مهم فناوری پزشکی دربین مخترعان و دانشمندان سطح اول جهان از دیگر افتخارات این مخترع ایرانی بوده است.