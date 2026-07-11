سخنگوی وزارت امور خارجه امروز گفت: مدافعان برومند میهن در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با چشمانی بیدار و هوشیار، تحرکات دشمن را زیر نظر دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (شنبه) ۲۰ تیرماه عنوان کرد: در این روزهای گرم تابستان، مدافعان برومند میهن در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در سواحل، جزایر، مرزها و دیگر نقاط حساس کشور، با چشمانی بیدار و هوشیار، تحرکات دشمن را زیر نظر دارند و پاسدار امنیت و آرامش ایران عزیز هستند.

‏وی در این خصوص در شبکه ایکس نوشت:به همه رزمندگان و مدافعان غیور وطن و نیروهای جان ‌برکفی که بی‌ادعا مسئولیت سنگین حراست از این سرزمین را بر دوش دارند، سلام و درود می‌فرستیم. 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی عنوان کرد: ملت ایران قدردان تلاش‌های خالصانه، ایستادگی و ایثار شماست و به حضور مقتدرانه شما افتخار می‌کند. خداوند یار و یاورتان باد.

برچسب ها: نیروهای مسلح ایران ، قدرت ایران
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