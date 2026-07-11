باشگاه خبرنگاران جوان- احمد دنیامالی در پیامی، قهرمانی تیم ملی المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی ریاضی چین (IMSC ۲۰۲۶) را که با کسب چهار مدال طلا، دو مدال نقره و عنوان نخست تیمی در میان ۴۹ کشور جهان همراه شد، تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

به نام خداوند جان و خرد

عرصه‌های رقابت‌های علمی، همچنان میدان درخشش جوانان ایران اسلامی است؛ جوانانی که با اتکاء به دانش، قدرت استدلال و نبوغ علمی، نام ایران را بر بلندای معتبرترین رویداد‌های علمی جهان می‌نشانند.

افتخارآفرینی ارزشمند تیم ملی المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی ریاضی چین (IMSC ۲۰۲۶) و کسب چهار مدال طلا، دو مدال نقره و عنوان قهرمانی تیمی، جلوه‌ای روشن از ظرفیت علمی، فرهنگ مسئله‌محوری و سرمایه انسانی ممتاز کشور است.

این موفقیت که نویدبخش حضوری مقتدرانه در المپیاد جهانی ریاضی (IMO ۲۰۲۶) نیز خواهد بود، مایه مباهات جامعه علمی و جوانان ایران عزیز است.

ضمن تبریک این دستاورد ارزشمند به اعضای شایسته تیم ملی، خانواده‌های گرانقدر آنان، استادان، مربیان و جامعه علمی کشور، از درگاه خداوند متعال، تداوم توفیقات این نخبگان پرافتخار را در مسیر اعتلای علمی و سربلندی ایران اسلامی مسئلت دارم.