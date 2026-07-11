باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - کسبوکارهای خانگی یکی از مهمترین ابزارهای ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوار، کاهش نرخ بیکاری و توسعه اقتصاد محلی به شمار میروند. با توجه به افزایش مستمر هزینههای راهاندازی و توسعه فعالیتهای اقتصادی در سالهای اخیر، سقف فعلی تسهیلات اشتغال به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان دیگر پاسخگوی نیاز متقاضیان برای ایجاد یک کسبوکار پایدار نیست و بازنگری در میزان این تسهیلات ضروری به نظر میرسد. همچنین در ماههای اخیر، ضرورت افزایش این تسهیلات متناسب با نرخ تورم از سوی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه اشتغال مطرح شده است.
به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس، طی سالهای اخیر قیمت تجهیزات، ماشینآلات، مواد اولیه، ابزار کار، هزینههای حملونقل، بستهبندی و اخذ مجوزها رشد قابل توجهی داشته است. در بسیاری از رشتههای مشاغل خانگی، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تنها بخش محدودی از هزینههای اولیه را پوشش میدهد و متقاضی ناچار به تأمین سرمایه از منابع دیگر میشود.
با توجه به نرخ تورم، ارزش واقعی تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی نسبت به زمان تعیین آن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. بنابراین، حفظ اثربخشی سیاستهای حمایتی مستلزم افزایش سقف تسهیلات متناسب با شرایط اقتصادی کشور است.
تأکید رئیس کمیسیون عمران مجلس بر افزایش وام اشتغال
در همین راستا، محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به وامهای اشتغال گفت: افزایش سقف این تسهیلات از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان یک ضرورت است.
وی با اشاره به اینکه امروز با ۲۰۰ میلیون تومان نمیتوان شغل مؤثری ایجاد کرد، گفت: با توجه به افزایش قیمتها و هزینههای راهاندازی کسبوکار، این رقم به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: حتی برای راهاندازی مشاغل کوچک و خانگی یا کسبوکارهایی مانند نیروگاههای خورشیدی نیز این میزان تسهیلات کافی نیست و حداقل باید به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.
وی با انتقاد از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات اظهار کرد: متأسفانه بانکها، چه در حوزه مسکن و چه در حوزه اشتغال، همراهی لازم را ندارند.
رضاییکوچی تأکید کرد: مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد و در صورت لزوم، از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی دعوت میکنیم تا درباره علت اجرا نشدن این مصوبات و افزایش نیافتن سقف تسهیلات توضیح دهند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید در قبال وضعیت تسهیلات اشتغال پاسخگو باشند، زیرا با شرایط فعلی امکان ایجاد اشتغال پایدار با وام ۲۰۰ میلیون تومانی وجود ندارد.
افزایش وام متناسب با تورم یک ضرورت است
همچنین در این رابطه، اکبر پولادی با اشاره به اینکه افزایش مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم یک ضرورت است، تصریح کرد: این یک امر بدیهی است که وام اشتغال باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. در غیر این صورت، هدف نهایی مبنی بر توانمندسازی اقشار ضعیف محقق نمیشود.
وی ادامه داد: وام اشتغال از جمله مهمترین تسهیلات حمایتی است که در اختیار مردم قرار میگیرد. بخشی از این اعتبارات به نهادهای حمایتی داده میشود تا در زمینه اشتغالزایی برای مددجویان از آن استفاده شود.
پولادی افزود: اگر وام اشتغال متناسب با تورم افزایش پیدا نکند، کارایی لازم را نخواهد داشت و مددجویان در طرحهای اشتغالزایی مناسب نمیتوانند مشارکت کنند. این امر یک مشکل اساسی است و اثربخشی این وام و حتی تضمین بازپرداخت آن را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین، باید مبلغ فردی وام اشتغال به اندازه تورم سال ۱۴۰۴ کشور افزایش یابد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: جنگ اخیر ثابت کرد که در تمامی حوزهها و بهویژه در بخش اقتصادی در جنگ هستیم. دشمن تمام توان خود را برای تضعیف کشور به لحاظ اقتصادی به کار گرفته است. بر همین اساس، هدایت اعتبارات به بخشهای مولد اقتصادی اهمیت دارد.
پولادی گفت: باید این اطمینان حاصل شود که اعتبارات در بخشهای درستی به کار گرفته میشوند و از هدررفت آنها جلوگیری به عمل میآید. بر همین اساس، طرح کمیته امداد مبنی بر به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنلهای خورشیدی مثبت ارزیابی میشود، زیرا اعتبارات در زمینه رفع ناترازی انرژی به کار گرفته میشوند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اشتغالزایی از جهات مختلف اهمیت دارد. بر اثر این اقدام، مددجویان امید به زندگی بیشتری پیدا میکنند و زمینه ناهنجاریهای اجتماعی در کشور کمتر میشود. بیکاری اثرات مخربی برای جامعه دارد و اعطای بهموقع وام اشتغال میتواند در راستای جلوگیری از این مشکلات مؤثر باشد.
آثار افزایش سقف تسهیلات بر اشتغال و اقتصاد خانوار
همچنین در این زمینه، هاشمی، یک کارآفرین، با اشاره به اینکه افزایش سقف تسهیلات علاوه بر ایجاد فرصت شغلی برای متقاضی، زمینه اشتغال اعضای خانواده و حتی سایر افراد را نیز فراهم میکند، گفت: این امر موجب افزایش تولید، درآمد خانوار و کاهش وابستگی به حمایتهای دولتی خواهد شد.
وی به آثار افزایش میزان تسهیلات اشتغال خانگی نیز اشاره کرد و گفت: این اقدام موجب افزایش نرخ موفقیت طرحهای اشتغال خانگی، افزایش درآمد و توان اقتصادی خانوارها، توسعه تولیدات داخلی و صنایع خرد، و کاهش نرخ بیکاری، بهویژه در مناطق روستایی و کمبرخوردار، میشود.
براساس این گزارش، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، رشد قابل توجه هزینههای راهاندازی کسبوکار و کاهش قدرت خرید منابع مالی، پیشنهاد میشود سقف تسهیلات اشتغال کسبوکارهای خانگی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یابد. این اقدام ضمن حفظ اثربخشی سیاستهای حمایتی دولت، زمینه ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید و تقویت اقتصاد خانوادهها را فراهم خواهد کرد و نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعه اشتغال کشور خواهد داشت.