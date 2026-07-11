باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری لرستان با ابراز تأسف از وقوع حادثه آتشسوزی در پالایشگاه خصوصی شهرستان پلدختر، بر ضرورت حفظ امنیت و سلامت کارگران تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با تأکید بر لزوم تشکیل پرونده قضایی، تصریح کرد: تحقیقات جامع و دقیق در خصوص علت وقوع این حادثه باید در دستور کار قرار گیرد. چنانچه در بررسیها مشخص شود که قصور، تقصیر یا تخلفی در رعایت الزامات ایمنی و استانداردهای حفاظتی صورت گرفته است، بدون هیچگونه اغماضی با مسببان و مقصران برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت سلامت کارگران و امنیت زیستمحیطی منطقه، به دادستان پلدختر دستور داد تا ضمن نظارت بر اقدامات، از تمامی ظرفیتهای موجود برای مدیریت بحران استفاده کرده و گزارش روند رسیدگی و اقدامات انجام شده را به مرکز استان ارسال کند.
در پی وقوع آتشسوزی در یک پالایشگاه کوچک خصوصی در پلدختر استان لرستان، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان از احضار مدیرعامل این مجموعه خبر داد.
محمد امرایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر، بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حریق در یک واحد پالایشگاهی کوچک خصوصی، در محل وقوع حادثه حاضر شد تا از نزدیک بر روند عملیات مهار آتش و ایمنسازی محیط نظارت کند.
وی در این حضور میدانی، ضمن ارزیابی وضعیت میدانی و نحوه مواجهه با خطر، دستورات لازم را به تیمهای امدادی و کارشناسان فنی برای پیشگیری از گسترش حریق و حفظ جان کارکنان صادر کرد و با بررسی شواهد اولیه، بر لزوم مستندسازی دقیق ابعاد وقوع حادثه جهت تکمیل پرونده قضایی تأکید کرد.
امرایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر، در تشریح جزئیات اقدامات قضایی پس از حریق در مینیپالایشگاه خصوصی این منطقه، از تشکیل پرونده قضایی و احضار مدیرعامل این واحد صنعتی خبر داد.
امرایی با تاکید بر برخورد با ترکفعلها و بیتوجهی به مسائل ایمنیِ منجر به وقوع حوادث، گفت: متأسفانه در حالی شاهد وقوع این حادثه هستیم که پیشتر تذکرات لازم و اخطارهای قانونی در خصوص ناایمن بودن محل دپو پسماند روغن و خطرات احتمالی آن به مدیریت این مجموعه ابلاغ شده بود.
وی افزود: عدم توجه به تذکرات قضایی و پروتکلهای ایمنی، مصداق بارزِ به خطر انداختن سلامت و امنیت عمومی است و در همین راستا، دستورات قضایی لازم جهت بررسی ابعاد دقیق حادثه، شناسایی مقصران و تعیین میزان قصور احتمالی صادر شده است.
دادستان پلدختر تصریح کرد: مدیرعامل این مجموعه برای ارائه توضیحات و بررسی وضعیت رعایت استانداردهای ایمنی به دادستانی احضار شده است.
امرایی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ جان کارگران و تأمین ایمنی اماکن صنعتی برای دادستانی اولویت است و واحدهای خصوصی ملزم به رعایت دقیق استانداردها هستند.
گفتنی است روز گذشته، شرکت اکسین پالایش در شهرستان پلدختر واقع در استان لرستان دچار آتشسوزی شد. در این حادثه، حریق مخازن فرعی این واحد صنعتی را درگیر کرده بود که با تلاش آتشنشانان اطفای حریق انجام شد.
منبع: دادگستری لرستان