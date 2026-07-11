مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری از تمامی مشترکان خواست با رعایت الگوی مصرف و کاهش ۱۰ درصدی بار، در حفظ پایداری شبکه برق مشارکت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مجید فرهزاد با اشاره به پیش‌بینی افزایش دما در هفته‌های پیش‌رو و لزوم حفظ پایداری شبکه برق، از تمامی مشترکان استان (خانگی، تجاری، اداری، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و...) درخواست کرد با رعایت الگوی مصرف، صنعت برق را در ارائه خدمات پایدار یاری کنند.

وی با تأکید بر اینکه همکاری و همدلی همگانی نقشی حیاتی در مدیریت بار شبکه ایفا می‌کند، اظهار کرد: از تمامی هم‌استانی‌های عزیز درخواست داریم با کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف برق، در گذر از ایام گرم سال مشارکت کنند.

فرهزاد با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای ادارات استان اعلام کرد: اداراتی که در ساعات اداری ملزم به کاهش ۳۰ درصدی و در ساعات غیراداری ملزم به کاهش ۷۰ درصدی مصرف برق خود هستند، و وسایل سرمایشی خود را از ساعت ۱۲ خاموش کنند. در صورت عدم رعایت این الگوی مصرف، با قطع برق و اطلاع‌رسانی عمومی مواجه خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری، توصیه‌های کلیدی برای کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف (۱۲ تا ۱۷ و ۲۰ تا ۲۳) را به شرح زیر برشمرد:

* تنظیم دمای کولر‌های گازی بر روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد (دمای آسایش).

* خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری و استفاده از نور طبیعی در طول روز.

* انتقال استفاده از لوازم برقی پرمصرف (مانند لباسشویی و ظرفشویی) به ساعات غیر اوج بار.

فرهزاد اضافه کرد: مدیریت مصرف توسط مردم، بهترین راهکار برای تداوم خدمت‌رسانی و حفظ پایداری شبکه برق در روز‌های گرم تابستان است.

برچسب ها: شرکت برق ، شبکه برق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۲۰ تير ۱۴۰۵
اداره منابع طبیعی بخش کیار در شلمزارچند ماه است که تلفن ثابت نداره.مسولین زحمت کشی دارن که با حداقل امکانات دارن تو اداره کار میکنن.ساختمان دادگستری بروجن هم اصلا آسانسور نداره.
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