باشگاه خبرنگاران جوان- سعید بابایی کارشناس مسئول آبزیپروری در قفس شیلات استان کرمانشاه با تشریح وضعیت طرحهای آبزیپروری در قفس شیلات استان کرمانشاه، بیان کرد: سدهای «زاگرس» گیلانغرب، «تنگحمام» (شهدای گمنام) سرپلذهاب، «جامیشان» سنقر و سد قصرشیرین، با ظرفیت اسمی نزدیک به یکهزار و ۸۰۰ تن در سال، مجوز پرورش ماهی در قفس را دارند که نیازمند توجه ویژه برای بهرهبرداری کامل هستند.
وی، یکی از موانع اصلی تحقق ظرفیت کامل سدها را موضوع قراردادها عنوان کرد و افزود: انتظار میرود شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه در راستای ایجاد انگیزه و ثبات برای بهرهبرداران، نسبت به انعقاد قراردادهای بلندمدت پنج و ۱۰ ساله اقدام کند تا امنیت سرمایهگذاری در این حوزه تضمین شود.
او در خصوص چالشهای زیستمحیطی نیز توضیح داد: برخی مخالفتها با رهاسازی ماهیان گرمابی در دریاچه سد به منظور انجام فعالیت صیدوصیادی به دلیل غیربومی بودن این گونهها بر اساس دستورالعملهای کلی مرکز است، در حالی که از منظر کارشناسی، هیچ سند علمی دال بر آسیبزا بودن این طرح برای اکوسیستم این سدها وجود ندارد.
این مقام مسئول با تأکید بر پیگیریهای مستمر شیلات استان برای حل ریشهای این مساله، افزود: برای همسویی با ملاحظات زیستمحیطی، بهره برداران شیلات کرمانشاه اقدام به رهاسازی گونههای بومی «شیربت» در مخازن سدهای جامیشان و زاگرس کرده است و پیگیر دریافت مجوزهای صیادی در این سدها هستیم تا در کنار پرورش ماهی، ضوابط محیطزیستی نیز بهطور کامل رعایت شود.
بابایی همچنین از برنامهریزی برای توسعه این صنعت در سایر سدهای استان خبر داد و گفت: مطالعات پرورش ماهی در قفس برای چهار سد «زمکان»، «ازگله»، «داریان» و «هیروی» پاوه با ظرفیت تولید حدود ۲ هزار تن نهایی شده و این طرحها در آستانه اخذ مجوز قرار دارند که امیدواریم با همکاری سایر دستگاههای اجرایی استان، روند صدور مجوزها تسریع شود.
بهرهگیری از طرحهای ۲ دو منظوره برای افزایش بهرهوری کشاورزی
کارشناس مسئول آبزیپروری شیلات کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به پتانسیل تلفیق کشاورزی و شیلات اشاره کرد و گفت: رایزنیهایی با بخش آب و خاک برای استفاده دو منظوره از استخرهای ذخیره آب چاههای کشاورزی صورت گرفته است.
بابایی با بیان اینکه امکان پرورش ماهی در مخازن آبیاری مزارع و باغات فراهم است، تصریح کرد: فضولات ماهیان به دلیل دارا بودن مواد مغذی، به عنوان کود خالص طبیعی در آبیاری محصولات کشاورزی عمل میکند که علاوه بر صرفهجویی در هزینههای کوددهی، به استفاده بهینه از منابع آبی نیز کمک میکند.
بابایی در پایان اعلام کرد: کارشناسان شیلات آمادگی دارند تا برای متقاضیان این طرح، طراحی استخرهای گرد یا هشتضلعی را انجام دهند؛ همچنین با تعامل صورتگرفته با «صندوق کارآفرینی امید»، تسهیلات ویژهای برای اجرای این طرحهای تلفیقی در اختیار بهرهبرداران قرار میگیرد.
به گزارش ایرنا؛ براساس آمارهای اعلام شده هم اکنون بیش از چهار هزار نفر به صورت مستقیم در حوزه آبزی پروری استان مشغول به فعالیت هستند که در ۵۰۶ واحد شیلاتی در قالب ۴۲۴ مزرعه سردابی و دو منظوره، ۸۰ واحد مزرعه گرمابی، ۲ مزرعه تولید ماهیان خاویاری، ۱۶ مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی و ۱۲ مزرعه تولید بچه ماهی در حال فعالیت هستند.
هم اکنون در تمام شهرستانهای استان بجز قصرشیرین مزارع پرورش ماهی سردابی فعالیت دارند و شهرستانهای دالاهو، پاوه و کنگاور به ترتیب رتبههای اول تا سوم تولید ماهیان سردابی را در استان به خود اختصاص دادهاند.
استان کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۱۴ شهرستان، ۳۴ شهر و ۲ هزار و ۵۹۰ روستا دارد.