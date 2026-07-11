باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیهای از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ خواست معدل درجشده در کارت ورود به جلسه را با دقت بررسی کنند و در صورت وجود هرگونه مغایرت، از طریق بخش ویرایش اطلاعات کارت در سامانه سازمان سنجش نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
بر اساس این اطلاعیه، معدل درجشده در کارت ورود به جلسه بر مبنای اطلاعات ثبتشده توسط داوطلب در زمان نامنویسی است و مسئولیت هرگونه مغایرت و تبعات ناشی از آن بر عهده شخص داوطلب خواهد بود. سازمان سنجش تأکید کرده است که در سالهای گذشته قبولی داوطلبانی که حتی چند صدم نمره اختلاف معدل داشتهاند، نیز لغو شده است.
طبق اعلام سازمان سنجش، فارغالتحصیلانی که پیش از آغاز ثبتنام آزمون، مدرک کارشناسی خود را دریافت کردهاند، باید معدل ثبتشده در کارت ورود به جلسه با معدل مندرج در مدرک کارشناسی آنان کاملاً یکسان باشد.
همچنین دانشجویانی که در زمان ثبتنام همچنان در مقطع کارشناسی مشغول تحصیل بوده و حداکثر تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ فارغالتحصیل شدهاند، موظف هستند هنگام ویرایش اطلاعات کارت، معدل خود را بر اساس مدرک فارغالتحصیلی اصلاح کنند.
بر این اساس، داوطلبانی که حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ فارغالتحصیل میشوند، باید میانگین نمرات واحدهای گذراندهشده تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ را در زمان دریافت کارت ورود به جلسه، از ۲۲ تا ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵، در بخش ویرایش اطلاعات ثبتنامی اصلاح و ثبت کنند.
دانشجویان سال آخر دورههای کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نیز باید فرم معدل واحدهای گذراندهشده تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ را تکمیل و پس از تأیید دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل، نزد خود نگهداری کنند.
سازمان سنجش در ادامه تأکید کرده است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته یا دانشجویان این مقطع باید معدل مدرک کاردانی خود را نیز در سامانه ثبت کنند. همچنین افرادی که هم دارای مدرک کارشناسی پیوسته و هم کارشناسی ناپیوسته هستند؛ اما مدرک کاردانی ندارند، تنها باید معدل مدرک کارشناسی پیوسته خود را وارد کنند.
بر اساس تاکید سازمان سنجش در صورت مغایرت معدل ثبتشده با معدل واقعی، حتی اگر این اشتباه به هر دلیلی رخ داده باشد، قبولی نهایی داوطلب لغو خواهد شد؛ بنابراین داوطلبان باید در ثبت و کنترل معدل خود نهایت دقت را داشته باشند.
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۵ و صبح روز جمعه ۲۶ تیرماه برگزار میشود و داوطلبان باید مطابق اطلاعات درجشده روی کارت ورود به جلسه در حوزه امتحانی تعیینشده حضور یابند.
کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر میشود و داوطلبان باید با استفاده از اطلاعات شناسنامهای یا اطلاعات ثبتنامی خود نسبت به دریافت و چاپ کارت اقدام کنند. همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه به همراه اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار برای حضور در جلسه آزمون الزامی است.
سازمان سنجش تأکید کرد؛ داوطلبانی که به شماره پرونده، شماره داوطلبی یا کد پیگیری ثبتنام دسترسی ندارند، میتوانند از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی این سازمان نسبت به بازیابی اطلاعات خود اقدام کنند.
بر اساس این اطلاعیه، داوطلبانی که علاوه بر رشته امتحانی اصلی، در یک رشته شناور نیز ثبتنام کردهاند، باید کارت مربوط به رشته دوم را نیز دریافت کنند. آزمون تمامی رشتههای شناور بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه برگزار خواهد شد.
همچنین آزمون کدرشتههای آموزش زبان ژاپنی، زبان و ادبیات اردو، مهندسی طراحی محیط زیست، نمایش عروسکی و مجموعه موسیقی منحصراً در شهر تهران برگزار میشود و داوطلبان این رشتهها باید مطابق آدرس درجشده روی کارت در حوزههای امتحانی تهران حضور یابند.
سازمان سنجش از داوطلبان خواست پس از دریافت کارت، اطلاعات مندرج روی آن را به دقت بررسی کنند. در صورت وجود مغایرت در اطلاعات مربوط به معلولیت، داوطلبان باید روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه با در دست داشتن گواهی تأیید معلولیت از سازمان بهزیستی به واحدهای رفع نقص مراجعه کنند.
همچنین در صورت وجود اشکال در سایر اطلاعات از جمله رشته تحصیلی، محل تحصیل یا معدل دوره کارشناسی، امکان ویرایش اطلاعات از ۲۲ تا ۲۶ تیرماه از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش فراهم است.
بر اساس اعلام سازمان سنجش، داوطلبانی که متقاضی اعمال گزینش در رشتههای دانشگاه پیامنور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی هستند، باید هنگام تکمیل فرم انتخاب رشته در اواخر مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت این درخواست اقدام کنند.
سهمیه رزمندگان و ایثارگران
در کارت شرکت در آزمون در مقابل سهمیه ثبتنامی آن دسته از متقاضیانی که در تقاضانامه ثبتنام و با توجه به ضوابط، متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران شدهاند و سهمیه آنان مورد تأیید ارگان ذیربط قرارگرفته است، عیناً همان عنوان سهمیه انتخابی قید شده است.
آندسته از متقاضیانی که در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون مذکور متقاضی سهمیه رزمندگان – ایثارگران شدهاند و سهمیه آنان از سوی ارگان ذیربط مورد تأیید قرار نگرفته است در کارت شرکت در آزمون آنان در مقابل عنوان سهمیه، «آزاد» درج شده است.
متقاضیان استفاده از سهمیههای ایثارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران و سهمیه رزمندگان ارگان وزارت جهاد کشاورزی، سپاه پاسداران(سازمان بسیج مستضعفین) و واحدهای تابعه ستاد کل نیروهای مسلح جهت اعلام مغایرت لازم است از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ تیر ماه جاری منحصراً به تارنمای سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در این درگاه نسبت به اصلاح و ویرایش سهمیه خود اقدام نمایند تا در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه برای آنان اعمال شود. ضمناً تأکید می شود،
متقاضیانی که در زمان ثبتنام، متقاضی استفاده از سهمیه بودند ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد تأیید قرار نگرفته، برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود (بعد از ویرایش) حداکثر تا تاریخ ۳۱ تیر ماه جاری علت عدم تأیید سهمیه را از ارگانهای ذیربط پیگیری نمایند.
در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان ذیربط، سهمیه درخواستی اعمال میشود؛ در غیر اینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نیست.