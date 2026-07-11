رئیس موقت اطلاعات ملی آمریکا دور دیگری از تعدیل نیرو در این آژانس را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بیل پولت، سرپرست موقت اطلاعات ملی آمریکا دور دیگری از کاهش کارکنان این آژانس را اعلام کرده است.

پولت در بیانیه‌ای در X بدون مشخص کردن تعداد دقیق کارکنان اخراج شده گفت: "اطلاعات ملی ایالات متحده کارآمدتر و مؤثرتر از همیشه عمل می‌کند و امروز، ما دور سوم کاهش پرسنل اضافی یا غیرحیاتی را آغاز کرده‌ایم. "

سرویس اطلاعات ملی ایالات متحده پیش از این به تعدادی از تعدیل نیرو در مورد پرسنل خود متوسل شده بود. شبکه تلویزیونی سی ان ان در ماه ژوئن گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با انتصاب پولت به عنوان سرپرست موقت اطلاعات ملی ایالات متحده، امیدوار بود که صد‌ها نفر را کاهش دهد.

در اوایل ماه ژوئن، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که ترامپ به پولت دستور داده تا روند کاهش کارکنان در این وزارتخانه را آغاز کند. طبق گزارش آن نشریه، رئیس جمهور آمریکا معتقد بود که دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، که بر کار هر ۱۸ آژانس اطلاعاتی آمریکا نظارت دارد، اضافه است.

شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس هم پیش از این گزارش داده بود که دولت واشنگتن قصد دارد حدود ۱۳۰۰ نفر را در کارکنان اطلاعات ملی باقی بگذارد.

منبع: تاس

برچسب ها: اطلاعات ملی آمریکا ، دولت ترامپ
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