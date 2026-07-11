ستاره جوان تیم ملی اسپانیا گفت: اگر فرانسه بخواهد از کسی بترسد، آن تیم ما هستیم!

باشگاه خبرنگاران جوان - لامین یامال ستاره جوان تیم ملی اسپانیا که در پایان بازی با بلژیک عنوان برترین بازیکن زمین را تصاحب کرد در خصوص این دیدار گفت: از اینکه به مرحله نیمهنهایی رسیدیم بسیار خوشحالم. برای این موفقیت تلاشهای زیادی انجام دادیم و اکنون قصد داریم تا پایان مسیر پیش برویم.
وی در مورد رویاروی با فرانسه در نیمه نهایی گفت: در مورد فرانسه، واضح است که هر دو تیم از بهترینهای جهان هستند. به نظر من فرانسه یکی از برترینهاست و باید منتظر بمانیم و ببینیم در نهایت چه نتیجهای حاصل خواهد شد. اگر فرانسه بخواهد از کسی بترسد، آن تیم ما هستیم! در آخرین مسابقه، ما بودیم که آنها را حذف کردیم.
ستاره لاروخا در خصوص عملکرد تیمی اسپانیا در بازی با بلژیک عنوان کرد: معمولاً تعدادی از بازیکنان دور و اطراف من جمع میشوند و فضای بازی را محدود میکنند، اما همیشه یک بازیکن آزاد پیدا میشود؛ مانند صحنه گل اول. مهمترین نکته این است که تیم ما در اولویت قرار دارد. ما به اینجا آمدهایم تا قهرمان شویم و این تنها چیزی است که برای ما اهمیت دارد.شاید به نظر برسد که مانند گذشته فوتبال زیبا و جذابی بازی نمیکنیم، اما هنوز با تیمهای همسطح خود مواجه نشدهایم. تمام تیمها معمولاً عقبنشینی کرده و دفاع میکنند که این موضوع کار را سختتر میکند. با این حال، ما همچنان پیروز شدیم و به مرحله بعدی صعود کردیم.
یامال در پایان عنوان کرد: در پایان بازی، به مادرم و برادرم نگاه میکردم. برای دوربین دست تکان میدادم و میدیدم که چقدر خوشحال بودند.