باشگاه خبرنگاران جوان - هری کین در نشست خبری پیش از دیدار مقابل نروژ، جزئیات دیداری را فاش کرد که حدود یک سال و نیم پیش در پالمبیچ فلوریدا میان او و دونالد ترامپ رخ داده است. مهاجم سهشیرها در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره این تجربه گفت: «وقتی رئیسجمهور از تو برای بازی گلف دعوت میکند، پاسخ دادن به آن دشوار است. صادقانه بگویم، تجربه عجیب و خاصی بود.»
کاپیتان انگلیس ضمن تحسین تواناییهای فنی ترامپ در گلف افزود: «او واقعاً گلفباز خوبی است؛ امیدوارم وقتی به سن او رسیدم، بتوانم با چنین کیفیتی بازی کنم. از این دعوت خوشحال بودم و لحظات منحصربهفردی را پشت سر گذاشتیم.»
این در حالی است که دونالد ترامپ نیز در روزهای اخیر بارها از کین تمجید کرده است. رئیسجمهور آمریکا پس از برتری انگلیس مقابل مکزیک در مرحله یکهشتم نهایی، در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» هری کین را «بازیکنی بزرگ» خواند و در گفتوگو با خبرنگاران نیز تأکید کرد: «کین بازیکنی فوقالعاده است؛ من او را دوست دارم و او گلفباز واقعاً بااستعدادی است.»
با این حال، تمجید متقابل کین و ترامپ در شرایطی صورت میگیرد که فضای پیرامونی رئیسجمهور آمریکا به دلیل حواشی اخیر، از جمله دخالت در تصمیمات داوری و بخشیده شدن کارت قرمز بازیکن تیم ملی آمریکا، به شدت ملتهب است. بسیاری از کارشناسان، سرمربیان و ورزشکاران سرشناس، این رفتار ترامپ را دخالت در استقلال ورزش دانسته و به شدت از او انتقاد کردهاند. به نظر میرسد اظهارات هری کین، علیرغم ماهیت دوستانه، به دلیل این جو انتقادی، زیر ذرهبین رسانهها قرار گرفته است.