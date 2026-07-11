باشگاه خبرنگاران جوان - رضوان حسن زاده آهنگر گفت: اختلاف اداره امور عشایری و شرکت آب و فاضلاب، برای دریافت بخشی از هزینه تأمین آب بازمیگشت موضوعی که در نهایت سبب بروز مشکل در تأمین آب آشامیدنی روستاهای منطقه شد.
حسن زاده آهنگر افزود: برای جلوگیری از استمرار مشکل، جلسه با مدیران این دوحوزه برگزار و مصوب شد آب آشامیدنی مورد نیاز روستاها از چاه اتحادیه عشایری تأمین و وارد مدار مصرف شود و شرکت آب و فاضلاب نیز متعهد شد هزینههای نگهداری، بهرهبرداری و برق مصرفی این چاه را در بازه زمانی تعیینشده پرداخت کند.
وی ادامه داد: همچنین با دستور قضایی، قرار شد تانکرهای آبرسانی شرکت آب و فاضلاب بدون دریافت وجه، خدماترسانی به مناطق محروم را تا زمان تثبیت شرایط شبکه آب آشامیدنی ادامه دهند.
وی افزود: با اجرای اینتمهیدات مشکل آب آشامیدنی بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ خانوار ساکن ۱۷ روستای شهرستان مراوه تپه حل شد.
منبع: دادگستری