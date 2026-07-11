باشگاه خبرنگاران جوان - سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یکی از سارقان حرفهای چرخ خودرو پس از تعقیب و گریز در بزرگراههای تهران و کشف اموال سرقتی، پلاک جعلی و ابزارآلات تخصصی سرقت خبر داد.
سرهنگ محمد افشار اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۴۲ کن هنگام گشتزنی در محدوده کندروی بزرگراه شهید همت، به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که بهصورت مشکوک به شکل دوبل کنار خودروهای پارکشده توقف کرده بود، مشکوک شدند.
وی افزود: مأموران در بررسیهای اولیه مشاهده کردند دو نفر در حال سرقت چرخهای یک دستگاه خودروی پژو پارس هستند. متهمان با مشاهده پلیس، اموال سرقتی و ابزارآلات خود را رها کرده و با خودروی خود از محل متواری شدند که بلافاصله عملیات تعقیب و گریز آغاز شد.
سرهنگ افشار ادامه داد: مأموران با اجرای طرح مهار و رعایت قانون بهکارگیری سلاح، لاستیکهای عقب خودروی متهمان را هدف قرار دادند. در پی این اقدام، خودروی متهمان در بزرگراه شهید خرازی از کنترل راننده خارج شد و پس از برخورد با جداول کنار بزرگراه متوقف شد.
وی تصریح کرد: متهمان پس از رها کردن خودرو بهصورت پیاده اقدام به فرار کردند که مأموران با استفاده از شگردهای پلیسی، با وجود مقاومت یکی از آنها، موفق به دستگیری وی شدند. همدست این متهم از محل متواری شد و شناسایی و دستگیری وی در دستور کار پلیس قرار دارد.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در بازرسی از خودروی متهمان، دو حلقه رینگ و لاستیک سرقتی، یک جفت پلاک جعلی، ابزارآلات حرفهای سرقت و تعداد زیادی پیچ چرخ مربوط به خودروهای مختلف کشف و ضبط شد.
وی خاطرنشان کرد: متهم دستگیرشده در تحقیقات اولیه به ۱۸ فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو اعتراف کرد. همچنین بررسی سوابق وی نشان داد که به دلیل ارتکاب جرائم مختلف، دارای سوابق متعدد کیفری و سابقه تحمل حبس است.
سرهنگ افشار با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهم گفت: تحقیقات برای دستگیری همدست متواری، شناسایی سایر سرقتهای احتمالی و کشف مالباختگان این پرونده ادامه دارد.
وی در پایان به شهروندان توصیه کرد خودروهای خود را در محلهای امن و دارای روشنایی مناسب پارک کنند و در صورت مشاهده افراد مشکوک که در حال باز کردن چرخ یا دستکاری خودروها هستند، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.