باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چاقی مادر بیشتر بیماری‌ها است + فیلم

پزشک متخصص تغذیه، چاقی را عام بیماری‌های مختلفی مثل دیابت فشار خون و دیسک کمر در افراد معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پزشک متخصص تغذیه در برنامه «صبحانه ایرانی» از شبکه دو سیما، چاقی را مادر بیماری‌ها معرفی کرد که عامل ابتلا به بیماری‌هایی مانند فشار خون، دیابت، کبد چرب و دیسک کمر است.

مطالب مرتبط
چاقی مادر بیشتر بیماری‌ها است + فیلم
young journalists club

چطور متوجه فشار خون بالا در کودکان می‌شویم؟ + فیلم

چاقی مادر بیشتر بیماری‌ها است + فیلم
young journalists club

با این فرمول اضافه وزنتان را تشخیص دهید + فیلم

چاقی مادر بیشتر بیماری‌ها است + فیلم
young journalists club

آمار قابل توجه اضافه وزن در ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم
۸۳۵

پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم
۶۷۲

تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم
۶۳۲

اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
روایتی از نوری که تنها ۱۴ ماه درخشید + فیلم
۴۸۰

روایتی از نوری که تنها ۱۴ ماه درخشید + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
از انقلاب تا امروز؛ مسیر تدوین و بازنگری قانون اساسی + فیلم
۴۳۹

از انقلاب تا امروز؛ مسیر تدوین و بازنگری قانون اساسی + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha