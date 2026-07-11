\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0632\u0634\u06a9 \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u062a\u063a\u0630\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0635\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062f\u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0686\u0627\u0642\u06cc \u0631\u0627 \u0645\u0627\u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0639\u0627\u0645\u0644 \u0627\u0628\u062a\u0644\u0627 \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u0641\u0634\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0646\u060c \u062f\u06cc\u0627\u0628\u062a\u060c \u06a9\u0628\u062f \u0686\u0631\u0628 \u0648 \u062f\u06cc\u0633\u06a9 \u06a9\u0645\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n