عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران درباره برگزاری انتخابات شورای شهر توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر امانی در رابطه با برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار کرد: انتخابات باید در موعد قانونی خود برگزار می‌شد اما به دلیل وقوع جنگ در کشور که هنوز هم ادامه دارد، شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم نبود.

وی افزود: در تمام دنیا شرایط جنگی متفاوت با شرایط عادی است و مسئولان در شرایط فوق‌العاده تصمیمات را بر اساس امنیت مردم، منافع کشور و جلوگیری از تنش‌های داخلی می‌گیرند؛ همین موجب تعویق در برگزاری انتخابات شد.

امانی همچنین تصریح کرد: بر اساس آخرین تصمیمات اعلام شده از سوی وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی، انتخابات دو ماه پس از پایان رسمی جنگ برگزار خواهد شد. باید دید که اعلام رسمی پایان جنگ چه زمانی انجام می‌شود که اعلام این موضوع نیز بستگی به تصمیم شورای عالی امنیت ملی دارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ابراز امیدواری کرد که انتخابات هرچه سریعتر و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۵ برگزار شود و در ادامه گفت: بنده با ادامه فعالیت شورای ششم موافق نیستم و معتقدم که مردم حق دارند با آمدن پای صندوق رأی در مورد عملکرد ما قضاوت کنند و اگر رضایت ندارند، نمایندگانی را انتخاب کنند که عملکرد بهتری نسبت به ما داشته باشد.

وی با بیان اینکه دوره هفتم در صورت برگزاری انتخابات دو ساله خواهد بود، یادآور شد: دو سال هم مدت کمی نیست. به هرشکل شرایط جنگی کشور موجب این وضعیت شده و چاره‌ای نیست، اما اینکه این دوره هم دو سال دیگر تمدید شود، اشکالاتی دارد.

امانی همچنین خاطرنشان کرد: نامزدهای دوره بعد عملاً می‌دانند که باید برای دو سال برنامه‌ریزی کنند؛ دوره ششم چهار ساله بود اما دو سال دیگر تمدید شد، بدون اینکه برنامه‌ای داشته باشیم. ما در تهران برنامه چهار ساله توسعه داشتیم که سال گذشته مدت آن به پایان رسید. در حال حاضر در بلاتکلیفی به سر می‌بریم که آیا ما باید برای سالهای آینده برنامه‌ریزی کنیم؟ وزارت کشور اعلام کرده هر دوره شورا و مدیریت شهری باید برای دوره خود برنامه توسعه تدوین کند اما برنامه چهارم منقضی شده و این بلاتکلیفی به مردم و شهر آسیب می‌زند.

منبع: شهر

برچسب ها: انتخابات شوراها ، شورای شهر و روستا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۲ ۲۰ تير ۱۴۰۵
میخوام صد سال سیاه برگزار نشه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۲۰ تير ۱۴۰۵
زمانی که شورای شهر نبود شهر بهتر اداره می شد الان این شورا با همدستی شهردار فقط چپاول می کنند شهردار هم مجبور است باهاشون هماهنگ باشد زیرا اگر همراه نشود او را کنار میزنند در شورای شهر و‌حل اختلاف هیچ‌خیرب وجود ندارد
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۲۰ تير ۱۴۰۵
شورا شهر باید جمع بشه .. همون شورا محلات بسه .. با مجلس
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۲۰ تير ۱۴۰۵
شورای شهر و شهرداری یک سفره ای پهن و با هم میخورن هیچ به درد مردم نمی خورن هر چند وقت هم خبر دستگیری شهردار یا عضو شورای شهری به گوش میرسد . والسلام
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۲۰ تير ۱۴۰۵
اصلا شورای شهر چه خیری به حال مملکت داره؟ هزینه اضافی خرج نکنید.خبرهاشون هر از چند گاهی میاد
۰
۱۶
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