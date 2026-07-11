باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای در نشست گزارش اقدامات انجام شده برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب با اشاره به عملکرد ناوگان حملونقل عمومی در هفته گذشته، اظهار کرد:معتقدم فعالان حوزه حملونقل مسافر نیز در هفته گذشته یک رویداد تاریخی را به نام خود ثبت کردند و میتوان این ایام را «هفته بسیج حملونقل مسافر» نامید.
وی افزود: از پنجشنبه ۱۱ تیر تا پایان اجرای طرح، ۷ هزار و ۹۷۰ دستگاه اتوبوس در عملیات جابجایی مسافران مشارکت داشتند که بالاترین میزان حضور ناوگان اتوبوسی در یک رویداد ملی طی سالهای اخیر محسوب میشود. این در حالی است که در اربعین سال گذشته ۶ هزار و ۹۳۵ دستگاه اتوبوس در طرح مشارکت داشتند و امسال میزان مشارکت ناوگان حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: از مجموع ناوگان بهکارگیری شده، ۴ هزار و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس بهصورت کاروانی اعزام شدند و حدود یکهزار و ۳۰۰ دستگاه نیز با همکاری وزارتخانهها، سازمانها و سایر نهادها در اختیار این طرح قرار گرفتند.
اکبری با اشاره به اقدامات حمایتی دولت گفت: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابلاغ معاون اول رئیسجمهور، توزیع روغن موتور در پایانههای سه استان هدف آغاز شد که گام مؤثری برای حمایت از ناوگان حملونقل عمومی است و تلاش میکنیم این اقدام در ماههای آینده نیز ادامه یافته و تثبیت شود.
وی همچنین درباره اختلال ایجاد شده در مسیر ریلی تهران ـ مشهد اظهار کرد: پس از قطع این مسیر، با همکاری مناسب شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، حدود ۸ هزار نفر از مسافران از طریق ناوگان حملونقل جادهای بین ایستگاهها و تا مقصد مشهد جابهجا شدند.
رئیس سازمان راهداری با بیان اینکه طی بازه ۹ روزه اجرای طرح، بیش از ۳.۳ میلیون نفر توسط ناوگان حملونقل عمومی جادهای جابهجا شدند، گفت: از این تعداد، یک میلیون و ۱۳۰ هزار نفر با مبدأ یا مقصد سه استان تهران، قم و خراسان رضوی سفر کردند که با استفاده از اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه بینشهری جابهجا شدند.
وی خاطرنشان کرد: این آمار در مقایسه با اربعین سال گذشته که ۶۶۸ هزار نفر با ناوگان حملونقل عمومی جابهجا شده بودند، حدود ۷۰ درصد افزایش نشان میدهد و بیانگر رشد قابل توجه ظرفیت عملیاتی ناوگان مسافری کشور است.
اکبری با اشاره به ترددهای جادهای افزود: در هفته گذشته ۱۷ میلیون و ۹۹۴ هزار تردد در محورهای کشور ثبت شد که نسبت به هفته قبل از آن حدود ۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در سه استان تهران، قم و خراسان رضوی نیز ۶.۷ میلیون تردد به ثبت رسید.
وی تأکید کرد: مدیریت نزدیک به ۲۰ میلیون تردد طی یک هفته، بدون اختلال جدی در شبکه راهها و با کمترین میزان تصادفات، انسداد و قفلشدگی محورهای مواصلاتی، یکی از مهمترین دستاوردهای حوزه حملونقل جادهای در این بازه زمانی به شمار میرود.