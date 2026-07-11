باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین دوره مسابقات جایزه بزرگ ۲ میلیارد ریالی FIFA ۲۶ با حضور بیش از ۱۵۰ بازیکن از شهرهای بوشهر، عالیشهر، برازجان، گناوه، خورموج، کنگان، عسلویه، بندر ریگ، وحدتیه، شیراز و آبادان به میزبانی باشگاه پنتی در محله امامزاده بوشهر برگزار شد و با استقبال گسترده علاقهمندان، به یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشهای الکترونیک برگزار شده در جنوب کشور تبدیل شد.
این مسابقات طی سه روز در فضایی کاملاً حرفهای برگزار شد. مرحله مقدماتی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار شد و پس از انجام دهها دیدار جذاب و نفسگیر، ۴۸ بازیکن برتر راهی مرحله حذفی شدند.
رقابتهای مرحله نهایی نیز شامگاه جمعه آغاز شد و پس از چندین ساعت رقابت حساس، برترینهای این دوره معرفی شدند.
در پایان این مسابقات، رضا آذرمنش از عالیشهر با نمایش فنی و عملکردی درخشان، عنوان قهرمان نخستین دوره مسابقات جایزه بزرگ ۲ میلیارد ریالی FIFA ۲۶ را از آن خود کرد.
پوریا سعادت از شیراز نیز با ارائه بازیهای تماشایی، عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و امیر کیان رامشی و مهدی گودرزی به صورت مشترک در جایگاه سوم ایستادند.
آیین اختتامیه و اهدای جوایز با حضور مهدی بهرامزاده معاون ادارهکل ورزش و جوانان استان بوشهر، علی حسن ابراهیمی بخشدار مرکزی بوشهر و مرتضی عباسی رئیس هیئت ورزشهای الکترونیک استان بوشهر برگزار شد.
تأکید بر تداوم رویدادهای محلهمحور
مرتضی عباسی رئیس هیئت ورزشهای الکترونیک استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با قدردانی از استقبال گسترده شرکتکنندگان، از ماهان داستان مدیر باشگاه پنتی، برگزارکننده و اسپانسر اصلی مسابقات، محمد اکبریپور دبیر مسابقات و محمد یزدانپناه ادمین مسابقات، به دلیل تلاشهای شبانهروزی و نقش مؤثر آنان در برگزاری این رویداد بزرگ تقدیر و تشکر کرد.
رئیس هیئت ورزشهای الکترونیک استان بوشهر با اشاره به موفقیت این مسابقات گفت: استقبال گسترده جوانان نشان داد که ورزشهای الکترونیک ظرفیت بالایی برای رشد در استان دارد. بر همین اساس، برنامهریزی کردهایم از این پس هر ماه یکی از محلات شهر بوشهر میزبان مسابقات ورزشهای الکترونیک باشد تا استعدادهای جدید شناسایی و زمینه حضور گستردهتر جوانان در این رشته فراهم شود.
توسعه ورزشهای الکترونیک در سراسر استان
مهدی بهرامزاده معاون ادارهکل ورزش و جوانان استان بوشهر هم با اشاره به استعدادهای فراوان جوانان استان، بر توسعه ورزشهای الکترونیک در سراسر استان تأکید کرد و گفت: حمایت از این رشته، سرمایهگذاری برای آینده ورزش استان است و باید زمینه حضور استعدادهای جوان در رقابتهای ملی و بینالمللی فراهم شود.
همچنین علی حسن ابراهیمی بخشدار مرکزی بوشهر، ضمن اهدای جام و جوایز به قهرمانان، اظهار داشت: اگر از این جوانان مستعد حمایت شود، در آینده نزدیک میتوان شاهد کسب افتخارات ارزشمند در مسابقات ملی، آسیایی و جهانی بود.
وی همچنین قول داد از توسعه ورزشهای الکترونیک و برگزاری مسابقات در مناطق تحت پوشش بخشداری مرکزی بوشهر حمایت کند.
این مسابقات با ۲ میلیارد ریال جایزه، حضور بیش از ۱۵۰ شرکتکننده از ۱۱ شهر و سه روز رقابت فشرده، گام مهمی در مسیر توسعه ورزشهای الکترونیک در استان بوشهر به شمار میرود و نشان داد این استان ظرفیت میزبانی رویدادهای بزرگ این رشته را در سطح کشور دارد.