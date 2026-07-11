باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله دوازدهم اجرای طرح کالابرگ از پانزدهم تیرماه در سراسر کشور آغاز شد و از امروز سرپرستان خانوار‌هایی که رقم انتهای کد ملی آنها ۳ تا ۶ است، می‌توانند جهت استفاده از اعتبار کالابرگ خود به فروشگاه‌های متصل به سامانه کالابرگ مراجعه کنند و خرید خود را انجام دهند.

پیش از این اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوار‌های که رقم انتهای کد ملی آنها ۰، ۱ و ۲ بود و همچنین خانوار‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و خانواده‌های نیرو‌های مسلح در پانزدهم تیرماه با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد توانستند از اعتبار خود استفاده و اقلام مورد نیازشان را خریداری کنند.

کد‌های ملی ۷ تا ۹ نیز باید تا ۲۵ خرداد صبر کنند که اعتبار کالابرگشان شارژ شود. طبق اعلام سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون این زمانبندی به منظور جلوگیری از ازدحام و مدیریت مراجعات در نظر گرفته شده تا به نوعی موجب توزیع متوازن مراجعات و کاهش تراکم در زمان استفاده از کالابرگ شود.

اعتبار تخصیص یافته در مرحله دوازدهم اجرای کالابرگ تغییری نکرده و همان یک میلیون تومان به ازای هر نفر است. در این مرحله از اجرای طرح کالابرگ علاوه بر ۱۱ قلم کالای قبلی شامل شیر، روغن، برنج، مرغ و ... امکان خرید سبزیجات، صیفی جات و میوه وجود دارد.

با تدارک صورت گرفته خرید آبزیان از قبیل ماهی و میگو و محصولات پروتئینی مثل بوقلمون هم در بعضی از شهر‌ها فراهم شده و این اقلام به سبد کالابرگ اضافه شده‌اند.

خانوار‌ها می‌توانند همچون دوره‌های قبل به جای مراجعه حضوری به فروشگاه‌ها، اینترنتی خرید کنند و سفارش خود را درب منزل تحویل بگیرند.

خانواده‌ها تا پایان مرداد ماه فرصت دارند تا از اعتبار کالابرگ تیرماه خود برای خرید اقلام سبد کالابرگ استفاده کنند. هموطنانی هم که هنوز اعتبار کالابرگ خرداد ماه را خرج نکرده‌اند این اعتبار تا پایان تیر ماه معتبر و قابل استفاده خواهد بود.