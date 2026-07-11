باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود شریفی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به اینکه هر ساله با آغاز ماههای گرم سال، احتمال بروز گرمازدگی افزایش مییابد، اظهار کرد: استان یزد به دلیل گرمای هوا و تابش مستقیم خورشید، از جمله استانهایی است که شهروندان باید بیش از پیش مراقب سلامت خود باشند.
وی افزود: افرادی که به واسطه شغل خود ناچار به فعالیت در فضای باز و زیر نور مستقیم خورشید هستند، بیشتر در معرض خطر گرمازدگی هستند و لازم است از لباسهای نخی، سبک و خنک، کلاه و عینک مناسب استفاده کرده و تا حد امکان از قرار گرفتن طولانیمدت در معرض گرما خودداری کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ادامه داد: به عموم مردم نیز توصیه میشود در صورت ضرورت حضور در فضای باز، مدت زمان قرار گرفتن در معرض گرما را کاهش دهند، همواره آب کافی به همراه داشته باشند و به طور منظم مایعات مصرف کنند؛ چرا که بهترین نوشیدنی برای جبران آب از دسترفته بدن، آب است.
شریفی با بیان اینکه شناخت علائم گرمازدگی نقش مهمی در پیشگیری از عوارض آن دارد، گفت: بروز علائمی مانند گیجی، کاهش سطح هوشیاری و سرد و مرطوب شدن پوست، از نشانههای گرمازدگی است و در چنین شرایطی باید فرد بلافاصله به محیطی خنک منتقل شود و با اقداماتی مانند خارج کردن لباسهای اضافی، استفاده از آب یا سایر وسایل خنککننده، دمای بدن او کاهش یابد.
وی تأکید کرد: در صورت مشاهده علائم گرمازدگی، علاوه بر اقدامات اولیه، باید در سریعترین زمان ممکن با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود تا خدمات درمانی لازم ارائه و از بروز عوارض جدی جلوگیری شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ابراز امیدواری کرد با رعایت توصیههای بهداشتی، موارد ابتلا و عوارض ناشی از گرمازدگی در ماههای گرم سال به حداقل برسد.
منبع؛ روابط عمومی