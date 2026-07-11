باشگاه خبرنگاران جوان - مخالف آزادی زنان و طرفدار خانهنشینی زنان؛ اینها تازهترین برچسبهایی است که برخی رسانههای فارسیزبان ضدایرانی به رهبر شهید ایران نسبت دادهاند؛ اما مراجعه به بیانات رسمی و مکرر ایشان درباره اشتغال، مدیریت، حقوق خانوادگی و امنیت زنان، تصویری متفاوت از آنچه این رسانهها روایت میکنند، پیش روی ما قرار میدهد.
بررسی خط رسانهای شبکههای فارسیزبان خارج کشور همچون بیبیسی فارسی، اینترنشنال و صدای آمریکا نشان میدهد که این جریان رسانهای ضدایرانی در هفتههای اخیر، تولید تحریف و ارائه روایتهای جعلی پیرامون رهبر شهید ایران را آغاز کردهاند. در میان این رسانهها، شبکه «صدای آمریکا» که بهطور آشکار از سوی وزارت خارجه دولت تروریستی آمریکا اداره میشود، در یکی از برنامههایش تحت عنوان «عمق میدان» با دعوت چند نفر بهاصطلاح کارشناس، کوشیده است تا یک شخصیت جدید و البته به دور از حقیقت را از آیتالله شهید سید علی خامنهای عرضه کند.
ادعای کارنشناس صدای آمریکا درباره جایگاه زن در دیدگاه رهبر شهید
در بخشی از این برنامه، یکی از مهمانان به اسم «نیره توحیدی» که دارای تابعیت ایالات متحده آمریکا است و در زمینه فمنیسم فعالیت میکند، مدعی است که آیتالله شهید خامنهای شدیداً مخالف آزادی زن، برابری حقوق زن و مرد بودهاند و همچنین با فعالیت زنان در عرصههای اجتماعی مخالفت داشتند و زنی مورد پسند ایشان بوده که خانهنشین باشد.
درواقع این زن فمنیست، میکوشد تا به یک معرفی جدید از رهبر شهید انقلاب دامن بزن؛ اما اگر بیانات و دیدگاههای آقای شهید ایران را مرور کنیم، به وضوح درمییابیم که شبکه صدای آمریکا در این زمینه صرفاً دست به دروغپردازی زده و یک روایت کاملاً غیرواقعی ارائه کرده است.
در اینباره، رهبر شهید ایران بارها در مقاطع گوناگون بهویژه در دیدار با اقشار مختلف بانوان که هرساله به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در حسینه امام خمینی ره صورت میگرفت، به موضوع زن و حقوق زن پرداختهاند. اما اگر فقط به فرمایشات ایشان در دیماه سال ۱۴۰۲ بسنده کنیم، میبنیم که میان دیدگاه واقعی رهبر شهید نسبت به زنان و آنچه که صدای آمریکا ادعا میکند، فاصله بسیار چشمگیری وجود دارد.
دیدگاه رهبر شهید درباره حضور زنان در عرصههای اجتماعی
آیتالله شهید سید علی خامنهای، در بخشی از بیانات خود در این دیدار، درباره حضور بانوان در فعالیتهای اجتماعی عنوان کردهاند: «یک مسأله، مسأله مشاغل اجتماعی و مدیریتها است که این را بعضی از خانمها از من سؤال کردند. اینجا هم مسأله جنسیت مطرح نیست.
در مدیریتهای گوناگون، مشاغل گوناگون اجتماعی و دولتی، حضور زنان هیچ محدودیتی ندارد. حالا مثلاً فرض کنید آمریکاییها به یکی از این کشورهای همسایه ما الزام کرده بودند که بایستی زنها در محیط اداری مثلاً ۲۵ درصد حضور داشته باشند؛ الزامی، اجباری؛ غلط است. چرا ۲۵ درصد؟ خب ۳۵ درصد، خب ۲۰ درصد.
این عدد معیّن کردن، نسبت معیّن کردن، معنی ندارد؛ اینجا ملاک، شایستهسالاری است. یک جا هست که یک بانوی باسواد مجرّب کارآمد مثلاً برای وزارت بهتر از این مردی است که در این زمینه نامزد وزارت شده؛ این زن باید وزیر بشود. در مورد نمایندگی مجلس هم همینجور است. مثلاً فرض کنید در فلان شهر، یک نفر یا دو نفر نماینده مجلس لازم است؛ یک نفر یا دو نفر زن، یک نفر یا دو نفر مرد معیّن شدهاند، [باید دید]کدام شایستهترند، باید شایستگی را نگاه کرد.
هیچ ترجیحی اینجا وجود ندارد، هیچ محدودیّتی هم در این زمینهها وجود ندارد؛ یعنی نظر اسلام این است. بحث، بحث شایستهسالاری است». (بیانات رهبر شهید ایران، دیدار با اقشار مختلف بانوان، ۶ دی ۱۴۰۲.)
وظیفه زن در خانه چیست؟
ایشان حتی درباره وظیفه زن در خانه نیز دیدگاهی ارائه کردهاند که باز هم با روایت جعلی صدای آمریکا ـ مبنیبر مردسالاری ـ تفاوت زیادی دارد: «بعضیها خیال میکنند کار کردن در خانه وظیفه زن است؛ نه، وظیفه زن مطلقاً این نیست که در خانه کار کند. غذا پختن، رخت شستن،تر و تمیز کردن وظیفه زن نیست؛ مرد و زن باید با هم تفاهم کنند.
حالا بعضی از مردها خوشبختانه این کارها را میکنند و در خانه کار میکنند، به زن کمک میکنند، متصدّی بعضی از کارهای خانه میشوند. بههرحال، این جزو وظایف زن نیست؛ این را همه بدانند». (بیانات رهبر شهید ایران، دیدار با اقشار مختلف بانوان، ۶ دی ۱۴۰۲.)
اهمیت آقای غیور به امنیت زن
در بیانات آقای شهید، میبنیم که ایشان در زمینه امنیت زن نیز دیدگاه جالبی داشتهاند: «زن بایست در کنار مرد احساس آرامش کند، احساس امنیت کند؛ چهاردیواری خانه محلّ آسایش و امنیت است.
اگر رفتار شوهر جوری باشد که زن را از این احساس امنیت محروم کند، زن احساس ناامنی کند، شوهر بددهنی کند یا بسیار بدتر و فجیعتر، دستش را به کار بیندازد، این مطلقاً قابل قبول نیست. راهش چیست؟ راهش قوانین سخت است؛ من بارها این را گفتهام.
باید قوانین سختی وضع شود... بایستی مجازات سختی متوجّه مردی بشود که در داخل خانه برای زن محیط ناامن به وجود میآورد؛ در بیرون خانه هم همینجور». (بیانات رهبر شهید ایران، دیدار با اقشار مختلف بانوان، ۶ دی ۱۴۰۲.)
برابری ارزش و جایگاه زن و مرد
همینطور فرمایش آقای شهید درباره برابری حقوق و ارزش زن و مرد نیز جالب توجه است: «اینجا مسأله جنسیت مطرح نیست. ارزشهای انسانی در زن و مرد یکسان است و در نسبتِ ارزشیِ او با جنس مرد، مطلقاً جنسیت مطرح نیست... مطلقاً نه این بر او ترجیح دارد، نه او بر این ترجیح دارد.
هر دو با استعدادِ مشابه در این راه قرار داده شدهاند و به همّتشان بستگی دارد؛ زنهایی هستند که هیچ مردی به پای آنها نمیرسد. بنابراین، جنسیت مطرح نیست». (بیانات رهبر شهید ایران، دیدار با اقشار مختلف بانوان، ۶ دی ۱۴۰۲.)
منبع: فارس