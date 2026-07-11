این روش سال‌ها به عنوان استاندارد رزرو آنلاین شناخته می‌شد، اما همیشه یک سؤال مهم بدون پاسخ باقی می‌ماند؛ اگر مقصد من یک هتل نیست، بلکه یک بیمارستان، اداره، جاذبه گردشگری یا مرکز خرید باشد چه؟

هتلاتو با معرفی نخستین نقشه تخصصی گردشگری ایران تلاش کرده پاسخ این سؤال را بدهد و مدل جدیدی از انتخاب محل اقامت را در اختیار کاربران قرار دهد؛ مدلی که در آن، مقصد سفر نقطه شروع جستجو است، نه نام شهر یا هتل.

سفر از مقصد آغاز می‌شود، نه از نام هتل

اگر از یک مسافر بپرسید چرا به اصفهان سفر می‌کند، معمولاً پاسخ او «هتل اصفهان» نیست. ممکن است برای بازدید از میدان نقش جهان سفر کند. ممکن است قرار کاری در شهرک صنعتی داشته باشد. شاید برای درمان به بیمارستان مراجعه کند. یا حتی بخواهد در نزدیکی سیتی سنتر اصفهان اقامت داشته باشد. در واقع بیشتر سفرها یک مقصد مشخص دارند و هتل فقط وسیله‌ای برای نزدیک شدن به آن مقصد است. با همین نگاه، هتلاتو جستجوی هتل را از حالت سنتی خارج کرده و آن را به یک تجربه مبتنی بر نقشه تبدیل کرده است.

هتلاتو به جای نمایش یک لیست ساده از هتل‌ها، نقشه‌ای تعاملی طراحی کرده که کاربر می‌تواند روی آن حرکت کند، شهرها را انتخاب کند، مقصد خود را مشخص کند و نزدیک‌ترین هتل‌ها را مشاهده کند.

در این نقشه، کاربر دیگر مجبور نیست ابتدا نام هتل را بداند. او فقط مقصد خود را انتخاب می‌کند و سیستم، مناسب‌ترین گزینه‌های اقامتی اطراف را پیشنهاد می‌دهد. این رویکرد، تفاوت اصلی نقشه هتلاتو با سامانه‌های سنتی رزرو هتل است.

انتخاب هتل از روی مقصد برای اولین بار در هتلاتو

انتخاب هتل بر اساس مقصد؛ قابلیتی که تاکنون وجود نداشت

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نقشه هتلاتو، امکان جستجوی هتل بر اساس مقصد واقعی سفر است. کاربران می‌توانند نزدیک‌ترین هتل را به صدها موقعیت مختلف پیدا کنند.

از جمله:

بیمارستان‌ها

جاذبه‌های گردشگری

مراکز خرید

فرودگاه‌ها

ایستگاه‌های راه‌آهن

ترمینال‌ها

دانشگاه‌ها

مراکز نمایشگاهی

اداره‌ها و سازمان‌های دولتی

شرکت‌ها و کارخانه‌ها

برای مثال اگر مقصد شما بیمارستان میلاد تهران باشد، دیگر نیازی نیست میان صدها هتل تهران جستجو کنید. کافی است بیمارستان را روی نقشه انتخاب کنید تا نزدیک‌ترین هتل‌ها همراه با فاصله و مسیر دسترسی نمایش داده شوند. همین قابلیت برای میدان نقش جهان، حافظیه، برج میلاد، حرم مطهر امام رضا (ع)، ایران‌مال، نمایشگاه بین‌المللی تهران و هزاران موقعیت دیگر نیز قابل استفاده است.

همه چیز درباره انتخاب هتل از روی مقصد

فقط هتل نیست؛ تمام اطلاعات سفر روی یک نقشه

نقشه هتلاتو صرفاً محل قرارگیری هتل‌ها را نمایش نمی‌دهد. هدف این سامانه، تبدیل شدن به یک نقشه جامع گردشگری ایران است.

کاربران هنگام انتخاب محل اقامت، هم‌زمان به اطلاعات متعددی دسترسی دارند که پیش از این معمولاً در چند سامانه مختلف جستجو می‌شد.

از جمله:

موقعیت دقیق هتل

فاصله تا مقصد

مراکز مهم اطراف

جاذبه‌های گردشگری

مراکز خرید

مراکز درمانی

دانشگاه‌ها

ایستگاه‌های حمل‌ونقل

در نتیجه، کاربر قبل از رزرو، تصویر دقیق‌تری از مقصد خود خواهد داشت.

مسیریابی تا هتل، بدون خروج از نقشه

یکی دیگر از قابلیت‌های مهم این سامانه، امکان مسیریابی است.

پس از انتخاب هتل، مسیر رسیدن به محل اقامت روی نقشه نمایش داده می‌شود. این ویژگی به‌خصوص برای افرادی که برای نخستین بار به یک شهر سفر می‌کنند، کاربرد زیادی دارد و باعث می‌شود قبل از حرکت، مسیر دسترسی را به‌طور کامل بررسی کنند.

وضعیت ترافیک را قبل از حرکت ببینید

گاهی فاصله دو هتل تا مقصد تقریباً یکسان است، اما شرایط ترافیکی باعث می‌شود زمان رسیدن تفاوت زیادی داشته باشد.

هتلاتو با نمایش اطلاعات ترافیکی روی نقشه، به کاربران کمک می‌کند هتلی را انتخاب کنند که علاوه بر فاصله کمتر، دسترسی مناسب‌تری نیز داشته باشد.

این قابلیت به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز اهمیت زیادی دارد.

پیش بینی آب و هوا در هتلاتو

آب‌وهوا نیز روی نقشه نمایش داده می‌شود

برنامه‌ریزی سفر بدون اطلاع از وضعیت آب‌وهوا کامل نیست.

در نقشه هتلاتو کاربران می‌توانند شرایط جوی مقصد را نیز بررسی کنند.

اطلاع از دمای هوا، وضعیت آسمان و پیش‌بینی روزهای آینده باعث می‌شود مسافران با آمادگی بیشتری سفر کنند.

این ویژگی برای سفرهای طبیعت‌گردی، کوهنوردی، مناطق ساحلی و شهرهای کویری اهمیت ویژه‌ای دارد.

نقشه ترافیکی هتلاتو

مناسب برای همه نوع سفر

نقشه تخصصی گردشگری هتلاتو تنها برای گردشگران طراحی نشده است.

این سامانه می‌تواند در سفرهای مختلف کاربرد داشته باشد.

سفرهای خانوادگی

سفرهای کاری

سفرهای درمانی

سفرهای زیارتی

سفرهای دانشجویی

سفرهای نمایشگاهی

در همه این سفرها، نزدیکی محل اقامت به مقصد می‌تواند زمان، هزینه و انرژی مسافر را به شکل محسوسی کاهش دهد.

آینده رزرو هتل از روی نقشه

در بسیاری از سرویس‌های بین‌المللی، نقشه به بخش اصلی تجربه سفر تبدیل شده است.

هتلاتو نیز با توسعه نقشه تخصصی گردشگری ایران تلاش کرده این تجربه را متناسب با نیاز کاربران ایرانی ارائه کند.

این پروژه تنها یک نقشه برای نمایش هتل‌ها نیست؛ بلکه بستری است که قرار است تمام اطلاعات موردنیاز سفر را در یک محیط واحد در اختیار کاربران قرار دهد.

هتلاتو؛ آغاز نسل جدید جستجوی هتل در ایران

رزرو هتل دیگر تنها به انتخاب یک شهر محدود نیست.

امروز کاربران می‌خواهند بدانند محل اقامت آن‌ها دقیقاً چه فاصله‌ای تا مقصد دارد، چگونه به آن می‌رسند، اطراف آن چه امکاناتی وجود دارد و وضعیت ترافیک و آب‌وهوای مقصد چگونه است.

هتلاتو با معرفی نخستین نقشه تخصصی گردشگری ایران، تلاش کرده همه این اطلاعات را در یک سامانه واحد گرد هم آورد و تجربه‌ای متفاوت از انتخاب و رزرو هتل ارائه دهد؛ تجربه‌ای که در آن، کاربر ابتدا مقصد را انتخاب می‌کند و سپس بهترین محل اقامت را روی نقشه پیدا می‌کند.