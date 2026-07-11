معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:در مراسم تشییع رهبر شهید از ۳۸ کشور حضور داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت پرواز‌ها و پذیرش هیئت‌های خارجی، اظهار کرد: با تلاش مجموعه دولت، وزارت راه و شهرسازی، معاونت حمل‌ونقل و تمامی دستگاه‌های مرتبط، مأموریت‌های محوله در حوزه حمل‌ونقل هوایی بدون بروز هیچ‌گونه مشکل و به بهترین شکل ممکن انجام شد.

وی افزود: روز دوازدهم تیر فرودگاه مهرآباد میزبان ۲۵ هیئت دیپلماتیک بود که در مجموع حدود ۶۴۰ نفر از مقامات کشوری و لشکری کشور‌های مختلف را شامل می‌شدند. در این بازه زمانی، هر ۱۵ دقیقه یک پرواز در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست که با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و وزارت امور خارجه، تمامی پرواز‌ها بدون تداخل و مطابق برنامه انجام شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، اسلات‌های پروازی از طریق وزارت امور خارجه به کشور‌های متقاضی اعلام شد تا از هرگونه تداخل در پرواز‌های ورودی جلوگیری شود. تمامی هیئت‌های حاضر نیز پس از پایان برنامه‌های خود، عصر یا غروب همان روز از فرودگاه مهرآباد کشور را ترک کردند.

شیرودی با اشاره به عملکرد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) گفت: در این فرودگاه نیز ۹۸ هیئت متشکل از ۳۶۰ نفر از مقامات کشور‌های مختلف و محور مقاومت از مجموع ۳۸ کشور پذیرش شدند و خدمات لازم به آنان ارائه شد.

وی با بیان اینکه در فاصله زمانی ۱۱ تا ۱۹ تیر، حدود ۳۵۰ هزار مسافر از طریق فرودگاه‌های امام خمینی (ره)، مهرآباد و مشهد جابجا شدند، تصریح کرد: با توجه به شرایط پس از جنگ ۴۰ روزه و آسیب‌های واردشده به برخی بخش‌های حوزه هوایی، کمتر کسی تصور می‌کرد چنین حجم گسترده‌ای از عملیات پروازی و جابه‌جایی مسافر با موفقیت انجام شود، اما با همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مرتبط، این مأموریت به‌صورت مطلوب به سرانجام رسید.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ضمن قدردانی از کارکنان وزارت راه و شهرسازی، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و سایر بخش‌های حمل‌ونقل، گفت: عملیات پروازها، به‌ویژه پرواز‌های بازگشت از مشهد مقدس، همچنان ادامه دارد و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده است که نرخ بلیت پرواز‌ها با کمترین نوسان و بدون افزایش قابل توجه نسبت به قبل از برگزاری این مراسم عرضه شود.