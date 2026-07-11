باشگاه خبرنگاران جوان - سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک سارق حرفه‌ای گوشی‌قاپ در محدوده کلانتری ۱۰۷ فلسطین خبر داد و گفت: متهم که هنگام دستگیری با قمه و اسپری فلفلی به مأموران حمله کرده بود، پس از دستگیری به سرقت چندین تلفن همراه اعتراف کرد.

سرهنگ کیانوش نظری اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت تلفن همراه به شیوه جیب‌بری در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۰۷ فلسطین، رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران این یگان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته دریافتند سارق به‌صورت تک‌نفره اقدام به سرقت تلفن همراه شهروندان کرده و پس از ارتکاب سرقت از محل متواری می‌شود. بر همین اساس، تصاویر استخراج‌شده در اختیار تیم‌های عملیات و گشت‌های انتظامی قرار گرفت.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: مأموران هنگام گشت‌زنی در محدوده‌های جرم‌خیز، متهم را در حال تردد در خیابان بهار شیراز شناسایی کردند. با اقدام تیم تجسس برای دستگیری، متهم قصد فرار داشت، اما پس از تعقیب و گریز توسط مأموران دستگیر شد.

سرهنگ نظری تصریح کرد: در بازرسی از متهم، یک دستگاه تلفن همراه سامسونگ سرقتی کشف شد. وی پس از انتقال به کلانتری، در تحقیقات اولیه به سرقت دو دستگاه تلفن همراه دیگر نیز اعتراف کرد و اظهار داشت گوشی‌های سرقتی را به فروش رسانده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم هنگام دستگیری یک قبضه قمه و یک اسپری فلفلی به همراه داشت و با استفاده از آنها به مأموران حمله کرد که با هوشیاری و اقدام به‌موقع پلیس، بدون وارد شدن خسارت یا آسیب جدی، زمین‌گیر و دستگیر شد.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهم گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد و با صدور قرار مناسب، برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس قرار دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست در اماکن شلوغ و پرتردد نسبت به نگهداری تلفن همراه و سایر اموال باارزش خود دقت بیشتری داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.