باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی دهقانی در تشریح جزئیات حادثه شهربازی ملکشهر اصفهان اظهار داشت: در پی اعلام گزارش بروز حادثه در یکی از وسایل بازی شهربازی ملکشهر، اکیپهای عملیاتی به همراه مدیر کشیک وقت و افسر کشیک سازمان، در کمترین زمان ممکن به محل اعزام شدند.
وی با بیان اینکه در این حادثه ۲ نفر از شهروندان دچار مصدومیت شدند، افزود: مصدومان بلافاصله توسط عوامل اورژانس پیشبیمارستانی جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند و نیروهای آتشنشانی ضمن ارزیابی محیطی و ایمنسازی کامل محل، هشدارهای فنی لازم را به مدیریت مجموعه ابلاغ کردند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی اصفهان تأکید کرد: بهمنظور پیشگیری از حوادث مشابه و حفظ سلامت شهروندان، محل حادثه توسط آتشنشانی نوار خطرکشی و بهرهبرداری از این وسیله بازی تا زمان تعمیر اساسی، بازرسیهای فنی و دریافت تأییدیه رسمی از اداره استاندارد بهصورت کامل ممنوع اعلام شد.