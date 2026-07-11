کره شمالی اجلاس ناتو را محکوم کرد و گفت که خلع سلاح هسته‌ای باید با متحدان آمریکا آغاز شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کره شمالی روز شنبه ایالات متحده و متحدانش را به دلیل تقویت بلوک‌های نظامی و تسریع افزایش تسلیحات پس از اجلاس ناتو در این هفته محکوم کرد. وزارت امور خارجه کره شمالی در بیانیه‌ای که در رسانه دولتی KCNA منتشر شد، اعلام کرد پیونگ یانگ رهبران ناتو را به تصویر کشیدن اعمال حقوق حاکمیتی مشروع کره شمالی به عنوان یک تهدید متهم کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد که این اتحاد از طریق افزایش هزینه‌های تسلیحاتی و همکاری نظامی نزدیک‌تر با متحدان در منطقه آسیا و اقیانوسیه، تعهد قوی‌تری به رویارویی بلوک به بلوک نشان داده است.

در اجلاس ناتو در ترکیه در روز سه‌شنبه، مقامات از بیش از ۵۰ میلیارد دلار خرید نظامی و قرارداد‌های صنعتی خبر دادند، زیرا متحدان اروپایی با فشار مداوم دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده برای به دوش کشیدن سهم بیشتری از بار دفاعی این اتحاد رو‌به‌رو هستند.

لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، رقیب پیونگ یانگ در حاشیه این اجلاس گفت که امیدوار است سئول همکاری با متحدان ناتو را در تحقیق و توسعه از جمله در فناوری‌های پیشرفته و تولید سیستم‌های تسلیحاتی گسترش دهد.

کره شمالی اعلام کرد که این اجلاس نشان داد که ناتو سازمانی است که به سمت جنگ و رویارویی گرایش دارد و آنچه را که پیونگ یانگ منافع ژئوپلیتیکی انحصاری به قیمت صلح و امنیت در اروپا و آسیا-اقیانوسیه توصیف می‌کند، دنبال می‌کند.

پیونگ یانگ که می‌گوید فشار غرب برای کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای به طور برگشت‌ناپذیری خاتمه یافته است، معتقد است که در عوض، تلاش‌های خلع سلاح هسته‌ای باید ابتدا بر آنچه که آن را تلاش‌های کره جنوبی و ژاپن برای دنبال کردن سلاح‌های هسته‌ای خود تحت حمایت ایالات متحده توصیف می‌کند و همچنین جاه‌طلبی‌های هسته‌ای اعضای ناتو که در ترتیبات اشتراک هسته‌ای این اتحاد شرکت می‌کنند، متمرکز شود.

این وزارتخانه اعلام کرد که کره شمالی از طریق اعمال مسئولانه حقوق حاکمیتی خود، از حاکمیت و منافع امنیتی خود و همچنین صلح منطقه‌ای محافظت خواهد کرد. خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) روز جمعه اعلام کرد که کره شمالی در حالی که کیم جونگ اون، رهبر این کشور خواستار نوسازی ارتش خود شده است، تصمیم به اتخاذ اقداماتی برای تقویت «کمی و کیفی» نیرو‌های هسته‌ای خود گرفته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: ناتو ، کره شمالی
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