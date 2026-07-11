سرمربی تیم ملی فوتبال پس از جام جهانی ۲۰۲۶ نیز از مواضع خود برای انتخاب هایش در طول حضورش در تیم ملی دفاع کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه نویی از زمانی که هدایت تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده گرفت و در دوران پسا کی روش سکان تیم ملی را در دست گرفت وعده‌های زیادی داد.

او معتقد بود: رها شدن از شیوه دفاعی کی روش به دلیل ۸ سال حضور این سرمربی بسیار دشوار و زمان بر خواهد بود و برای تبدیل شدن به یک تیم تهاجمی و ترک عادت‌های کی روشی، باید به او زمان داد و البته این اقدام هزینه هم خواهد داشت.

قلعه نویی با این امید آغاز کرد و در جام ملت‌ها اولین تورنمنت خود را تجربه کرد و با وجود نوسان در این بازی ها، اما تغییر محسوسی در عملکرد تیم ملی مشاهده نشد. بازیکنان همان بازیکنان زمان کی روش بودند (به جز چند بازیکن که قرار بود دهان منتقدان را ببندند) و تیم ملی در یک بازی ضعیف مقابل قطر از دور رقابت‌ها کنار رفت و شانس قهرمانی مجدد را به قطر داد.

ناکامی در دو تورنمنت سطح پایین کافا و چهارجانبه العین در امارات که هر کدام با حضور تیم‌های سطح پایین از آسیای میانه و یا کشور‌هایی که جایگاه آنچنانی در فوتبال ندارند موجب شد تا سطح انتقادات در این ارتباط از امیر قلعه‌نویی و کادر فنی عریض و طویلش بیشتر و جدی‌تر صورت بگیرد.

پس از آن انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ که البته قرار بود برای اولین بار با شانس بیشتر برگزار شود چرا که اولین جام جهانی ۴۸ تیمی بود و از آسیا ۸ سهمیه مستقیم به این رقابت‌ها صعود می‌کرد.ما به جام جهانی رفتیم البته خیلی هم نتایج درخشانی بدست نیاوریم، اما به هر حال به عنوان یکی از اولین تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ حاضر شود.

قلعه نویی با همین تیم در جام جهانی حضور یافت و اگر چه نتوانستیم از گروه صعود کنیم، اما بدون شکست این رقابت‌ها را ترک کردیم و درست زمانی که همه فکر می‌کردند بتوانیم با توجه به ۴۸ تیمی شدن جام جهانی اولین صعودمان را جشن بگیریم.



ابتدا اینکه از زمان حضور قلعه نویی در تیم ملی فوتبال کادر فنی این تیم معضل اصلی بود یعنی دستیارانی که بدون تجربه قرار بود کار تیمی، تاکتیکی را به بازیکنانی نظیر سردار آزمون و مهدی طارمی و علی جهانبخش و ... یاد بدهند.

سعید الهویی، رحمان رضایی و آندرانیک تیموریان نفراتی بودند که قلعه نویی در مورد آنها اصرار داشت که می‌توانند فوتبال تیم ملی را متحول کنند.

منتقدان مدعی بودند سعید الهویی با کدام کارنامه روی نیمکت تیم ملی قرار گرفته است و البته در جام جهانی هم نفر اول و تمرین دهنده تیم سعید الهویی بود که متاسفانه باز هم قلعه نویی اصرار دارد که بهترین انتخاب‌ها را داشته است و اگر به عقب برگردد باز هم همین انتخاب‌ها را انجام خواهد داد.

دومین موضوع در ناکامی تیم ملی بحث جوانگرایی بود. موضوع جوانگرایی یکی از شعار‌های قلعه نویی در زمان حضورش در تیم ملی فوتبال بود که در نهایت با همان پیرمرد‌های همیشگی در ترکیب تیم ملی در جام جهانی رویای جوانان هم بر باد رفت.

خط زدن بازیکنی نظیر امیر حسین محمودی و بازی ندادن به بازیکنی مثل امیر محمد رزاقی نیا، دعوت نکردن از محمد جواد حسین نژاد و خیلی از جوانانی که می‌توانستند حتی از روی نیمکت تجربه جام جهانی را داشته باشند، اما تفکر بسته قلعه نویی و تیم دستیارانش مانع از آن شد.

موضوع حضور روزبه چشمی، احسان حاج صفی و علی رضا جهانبخش در تیم ملی و فهرست نهایی برای جام جهانی در نوع خود عجیب‌ترین اقدام ژنرال بود بماند که شجاع خلیل زاده بازیکن پر اشتباه در بازی با نیوزیلند یکی از ارکان انتقاد‌ها به قلعه نویی بود و این فضا فراهم بود که بازیکنان جوانتری در این جام جهانی حضور داشته باشند و حداقل اینکه برای جام ملت‌ها یک پشتوانه محسوب می‌شد.

در مورد شیوه بازی تیم ملی و تاکتیک‌های اتخاذ شده کادر فنی تیم ملی همین بس که خدا پدر کی روش را بیامرزد که حداقل یک برند «دفاع کی روشی» را به نام خود ثبت کرد، اما تیم ملی امروز هیچ شاخصه‌ای ندارد که آنرا به نام قلعه نویی بشناسند.



در مورد تک تک بازیکنان تیم ملی و کادر فنی می‌شود ساعت‌ها نوشت، اما این چند خط را برای این نوشتیم که قلعه نویی بداند ویزا ندادن آمریکا، مشکل اقامت در مکزیک نداشتن بازی تدارکاتی و... دلیلی نیست که تیم ملی بعد از چند سال حضور جنابعالی بدون تاکتیک با فوتبال علی اصغری در مقابل نیوزیلند هم به زور به تساوی برسد و در نهایت پروژه حماسه سازی از سوی شما فدراسیون کلید بخورد تا دوباره همین کادر فنی برای جام ملت‌ها نیز ابقا شود.



امیدواریم فدراسیون فوتبال در هفته آتی که قرار است در مورد تیم ملی فوتبال تصمیم گیری کند این موارد را لحاظ کند و بعد برای حفظ کادر فنی تلاش کند.