باشگاه خبرنگاران جوان - حملات مرموز و تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا علیه خاک جمهوری اسلامی ایران در دوره پسا آتش بس و همزمان دم زدن واشنگتن از مذاکرات با تهران، در رسانه‌های انگلیسی زبان بازتاب پیدا کرد.

شبکه سی‌بی‌اس در گزارشی اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه مجدداً تأکید کرد که آتش‌بس با ایران «به پایان رسیده است»، اما هم‌زمان گفت که ایالات متحده به مذاکرات ادامه خواهد داد. این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که با وجود تبادل آتش سنگین و از مسیر خارج شدن آتش‌بس توافق شده در یادداشت تفاهم اواسط ژوئن، کانال‌های ارتباطی با میانجی‌ها همچنان فعال است. با وجود ادعای آمریکا مبنی بر عدم کنترل ایران بر تنگه هرمز، داده‌های ردیابی نشان می‌دهد که ترافیک تجاری در این آبراه حیاتی همچنان بسیار کمتر از سطح پیش از جنگ است.

در بخش دیگری از این گزارش، به وقوع حملات هوایی «مرموز و بدون ادعای مسئولیت» به اهدافی در جنوب ایران، ساعاتی پس از اعلام پایان حملات از سوی سنتکام، اشاره شده است. این حملات که اواخر روز پنجشنبه هم‌زمان با تدارک تدفین پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رخ داد، مناطق جنوبی ایران را هدف قرار داد.

سی‌بی‌اس می‌افزاید که اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با هشدار به امارات متحده عربی تأکید کرد که این کشور «بهای همکاری خود با ایالات متحده را خواهد پرداخت.» وی ابوظبی را به ایفای «نقش پشت‌پرده» در حملات اخیر آمریکا متهم کرد. سنتکام از پاسخ به درخواست اظهارنظر درباره حملات متأخر خودداری کرده است.

خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به معمای حملات هوایی جدید به ایران پرداخت و نوشت که این حملات مرموز که هیچ طرفی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته، ساعاتی پس از آن رخ داد که آمریکا مدعی پایان حملات خود شده بود. این حملات که اواخر روز پنجشنبه هم‌زمان با تدارک تدفین پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر فقید انقلاب اسلامی، انجام شد، مناطقی در جنوب ایران را هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، حکومت ایران به طور مستقیم هیچ طرفی را مقصر ندانسته است، اما یک نماینده مجلس شورای اسلامی با هشدار به امارات متحده عربی، این کشور را به ارائه «حمایت پشت‌پرده» از کارزار آمریکا علیه ایران متهم کرد. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه بارها هدف حملات ایران قرار گرفته‌اند، به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره این حملات پاسخی ندادند. رژیم صهیونیستی نیز که در جنگ ایران مشارکت داشته، مسئولیت حملات اخیر را بر عهده نگرفته است.

آسوشیتد پرس می‌افزاید که این حملات در شرایطی رخ می‌دهد که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و آمریکا اصرار دارند تنگه هرمز باید برای تردد کشتی‌ها باز و آزاد باشد، اما جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که این آبراه اکنون باید تحت کنترل انحصاری ایران قرار گیرد و کشتی‌ها باید به تهران عوارض پرداخت کنند. این گزارش تصریح می‌کند که کنترل ایران بر تنگه هرمز در جریان جنگ به یک بحران جهانی انرژی منجر شد، هرچند قیمت‌های نفت از اوج ۱۲۰ دلاری دوران جنگ به شدت کاهش یافته است.

پایگاه تحلیلی مدرن دیپلماسی در مقاله‌ای با بهره‌گیری از نظریه «امنیتی‌سازی» مکتب کپنهاگ، به واکاوی چگونگی برساخته شدن روایت «تهدید ایران» از سوی واشنگتن و متقابلاً روایت «مقاومت» از سوی تهران پرداخت. این تحلیل با ردیابی گفتمان مقامات دو طرف از جریانات دی‌ماه ۱۴۰۴ تا امضای یادداشت تفاهم، نشان می‌دهد که چگونه یک مسئله سیاسی (اعتراضات داخلی) به تدریج از حوزه سیاست عادی خارج و به عنوان تهدیدی وجودی برای امنیت ملی تعریف شد.

به نوشته این رسانه، دونالد ترامپ که در آغاز جنگ، نابودی صنعت موشکی ایران را یکی از اهداف اصلی عملیات نظامی اعلام کرده بود، در زمان امضای توافق، این خواسته را «غیرمنصفانه» خواند. این چرخش آشکار، به باور تحلیلگر، ثابت می‌کند که تهدیدها «طبیعی و از پیش تعیین‌شده» نیستند، بلکه از طریق روایت‌سازی و تکرار مداوم ساخته و سپس بنا به ضرورت، بازسازی می‌شوند. در مقابل، رهبری ایران نیز با بهره‌گیری از گفتمان «توطئه شیطانی» و سپس تبدیل مقابله به «تکلیف مقدس»، افکار عمومی را برای مقاومت بسیج کرد.

این مقاله تصریح می‌کند که امنیتی‌سازی موفق زمانی رخ می‌دهد که مخاطب، روایت ساخته‌شده را بپذیرد، در حالی که در آمریکا، فشار افکار عمومی و نبود راهبرد خروج مشخص، دولت را وادار به عقب‌نشینی از لفاظی‌های پیروزمندانه اولیه و فروکاستن تهدید از سطح وجودی به سطحی «قابل مدیریت و مذاکره» کرد. مدرن دیپلماسی نتیجه می‌گیرد که امنیت، امری خنثی نیست، بلکه همواره در حال ساخته شدن است.

منبع: مهر