معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با اشاره به افزایش پرونده‌های مربوط به سرقت اطلاعات بانکی، نسبت به پیام‌های جعلی حاوی «ابلاغیه قضایی» در پیام‌رسان‌ها و پیامک‌ها هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ «جواد مختاررضایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به افزایش گزارش‌های مردمی در مرکز فوریت‌های سایبری و پرونده‌های تشکیل شده پلیس فتا، از شدت گرفتن فعالیت مجرمان سایبری با موضوع «ابلاغیه قضایی» خبر داد. وی اظهار داشت که کلاهبرداران با ارسال پیام‌هایی با مضمون «ثبت شکایت» یا «ابلاغیه ثنا» در پیام‌رسان‌های داخلی نظیر «ایتا»، «روبیکا» و «بله»، سعی در ایجاد دلهره در ذهن شهروندان دارند.

سرهنگ مختاررضایی با تأکید بر ضرورت تشخیص پیام‌های اصلی، تصریح کرد: «با توجه به آمار پرونده‌ها، کلاهبرداران از طریق لینک‌های ضمیمه‌شده در پیام‌ها، اقدام به فیشینگ، نصب بدافزار و سرقت اطلاعات بانکی می‌کنند. باید دانست که هیچ ابلاغیه رسمی قضایی که از سوی مراجع قانونی ارسال می‌شود، حاوی لینک فعال جهت کلیک کردن یا درگاه پرداخت وجه نیست.»

وی افزود که راه امن برای مشاهده ابلاغیه‌ها، مراجعه مستقیم به درگاه ملی خدمات الکترونیک قضایی به نشانی adliran.ir یا استفاده از اپلیکیشن رسمی «ثنا» است.

این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک، به‌صورت ۲۴ ساعته با شماره ۰۹۶۳۸۰ (مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا) تماس گرفته یا از طریق سایت policefata.ir گزارش خود را ثبت نمایند.

برچسب ها: پلیس فتا ، کلاهبرداری
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