حجت الاسلام والمسلمین روانبخش در جلسه شورای اداری بخش خلجستان از پیگیری موضوع نوسانات برق این بخش از طریق وزیر نیرو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه شورای اداری بخش خلجستان با حضور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان محلی برگزار شد و مهم‌ترین مسائل و مطالبات این منطقه با هدف تسریع در روند رفع محرومیت‌ها و توسعه زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین روانبخش در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار، گفت: رفع مشکلات خلجستان نیازمند حضور میدانی مدیران، برگزاری جلسات تخصصی و پیگیری مستمر است و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه این بخش افزود: سال گذشته چهار میلیارد تومان از محل اعتبارات مشارکت‌های اجتماعی به شهرداری دستجرد اختصاص یافت، قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی تأمین شد و موضوع نوسانات برق نیز از طریق وزیر نیرو در حال پیگیری است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین در حاشیه این نشست با حضور میدانی در منطقه، برخی مشکلات مطرح شده را بررسی و برای تسریع در رفع آنها با مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تماس و هماهنگی انجام داد.

در ادامه، بخشدار خلجستان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت این بخش، تأمین و توزیع آب شرب، توسعه روستاها، رسیدگی به مسائل زیست‌محیطی، برخورد با چاه‌های آب غیرمجاز و تقویت زیرساخت‌های روستایی را از مهم‌ترین مطالبات مردم عنوان کرد و خواستار حمایت بیشتر دستگاه‌های اجرایی و تخصیص اعتبارات لازم شد.

منبع:صدا و سیما