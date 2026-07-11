هیات جمهوری اسلامی ایران در نشست گروه کاری زنان (WWG) کشور‌های عضو بریکس، با ارائه دیدگاه‌ها و تجربیات ایران، بر ضرورت تقویت کارآفرینی زنان، توسعه اقتصاد خانواده‌محور و گسترش همکاری‌های چندجانبه میان کشور‌های عضو تأکید کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - این نشست با هدف بررسی چالش‌های جهانی حوزه زنان، تبادل تجربیات و تدوین راهکار‌های مشترک برای ارتقای جایگاه زنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی برگزار شد. در آیین افتتاحیه، مقامات هند با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های میان کشور‌های عضو، نقش گروه کاری زنان را در تحقق اهداف توسعه پایدار و تقویت هم‌افزایی میان اعضای بریکس حائز اهمیت دانستند.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در جریان این اجلاس، ضمن تشریح رویکرد جمهوری اسلامی ایران در سیاستگذاری‌های کلان حوزه زنان و خانواده، بر اهمیت چهار محور اصلی دستور کار این نشست شامل تقویت تاب‌آوری بریکس از طریق حکمرانی و رهبری زنان، توسعه فراگیری مالی و دیجیتال، ترویج کارآفرینی و مهارت‌آموزی زنان و نیز تقویت نقش زنان در اقدامات اقلیمی، امنیت غذایی و تغذیه تأکید کرد.

نرجس ابوالقاسمی با بیان اینکه توانمندسازی زنان مستلزم عبور از اقدامات مقطعی و حرکت به سمت سیاست‌های راهبردی و پایدار است، گفت: در جمهوری اسلامی ایران، کارآفرینی زنان و توسعه اقتصادی، موتور محرک تاب‌آوری ملی و تحکیم بنیان خانواده به شمار می‌رود و از این رو، سیاست‌گذاری‌ها با رویکرد خانواده‌محور طراحی و اجرا می‌شوند.

وی با اشاره به تجربه‌های ایران در توسعه زیست‌بوم کارآفرینی زنان اظهار کرد: تمرکز ما بر ایجاد الگو‌های حمایتی برای کسب‌وکار‌های نوآورانه زنان، توسعه مهارت‌های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال است و حضور جمهوری اسلامی ایران در این نشست، فرصت ارزشمندی برای انتقال تجربیات بومی، توسعه همکاری‌های مشترک و شکل‌دهی به ابتکارات جدید در مسیر تحقق عدالت اقتصادی و توسعه پایدار میان کشور‌های عضو بریکس فراهم کرده است.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بر ضرورت تقویت همکاری‌های تخصصی میان کشور‌های عضو تأکید و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، سیاستی و اجرایی خود، در طراحی الگو‌های نوین توانمندسازی اقتصادی زنان و توسعه همکاری‌های چندجانبه در چارچوب بریکس نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

بر اساس این گزارش، شعار ریاست دوره‌ای هند بر بریکس در سال ۲۰۲۶، «ساختن برای تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری» تعیین شده است؛ شعاری که بر توسعه‌ای انسان‌محور، مشارکت‌جویانه و پایدار تأکید دارد.

نشست گروه کاری زنان، مقدمه برگزاری اجلاس وزرای زن کشور‌های عضو بریکس بود که در روز‌های ۱۷ و ۱۸ تیرماه در شهر کوچی هند برگزار شد.

نشست گروه کاری زنان کشور‌های عضو بریکس، به ریاست دوره‌ای هند، طی روز‌های ۱۵ و ۱۶ تیرماه در شهر کوچی برگزار شد و هیات جمهوری اسلامی ایران به ریاست نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در این اجلاس حضور یافت.

منبع: معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده

برچسب ها: معاون امور زنان ریاست جمهوری ، خانواده محور ، بریکس
خبرهای مرتبط
تجاوز به ایران مصداق بارز جنایت جنگی و تروریسم دولتی است
بررسی شیوه‌نامه ارزیابی و امتیازدهی در سومین جشنواره «جایزه ملی جوانی جمعیت»
معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تاکید کرد؛
مهمترین سیاست دولت چهاردهم در حوزه علم و فناوری ارتقای حضور زنان در کسب و کار‌ها است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هشدار استاندار تهران به متخلفان حریم پایتخت: مرتضی‌گرد محصول ترک فعل مدیران است
آخرین اخبار
هشدار استاندار تهران به متخلفان حریم پایتخت: مرتضی‌گرد محصول ترک فعل مدیران است
پیشنهاد شهرداری برای تمدید استفاده رایگان از مترو و بی آر تی تا نیمه مرداد
آزادی سه زندانی جرایم غیرعمد با همت دانش‌آموزان تهرانی
کالای مورد نیاز مردم در انبار قاچاقچیان؛ کشف محموله میلیاردی لوازم خانگی در جنوب تهران
۲۹۰ هزار موتورسوار تهرانی بدون کلاه ایمنی جریمه شدند
هشدار سازمان بازرسی به شرکت فرودگاه‌ها
کشف یک تُن موادمخدر و ۱۰ میلیارد کالای قاچاق در پایتخت
خیانت خانوادگی برای تأمین هزینه اعتیاد؛ برادر، سارق خانه خواهر از آب درآمد
آغاز نهضت ملی امداد و نجات با شعار «هر ایرانی یک امدادگر»/ مردم ۶ مهارت امدادی را آموزش خواهند دید
شتاب‌بخشی به پروژه «سایت‌موزه ایوان ری»
کاهش چشمگیر روز‌های آلوده تهران در سال جاری
قانون مبارزه با مواد مخدر باید متناسب با تحولات نوظهور بازنگری شود
رشد ۱۴۰ درصدی منابع مشاغل خانگی
میدان فاطمی تهران امشب از ساعت ۱۹ تا ۲۴ مسدود می‌شود
ثبت‌نام ۲۹۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری از اسفند تاکنون/ جزئیات پیشنهاد اصلاحی نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان
پوشش کامل بیمه زنان سرپرست خانوار در روستا‌ها
آغاز اعلام آمادگی حج تمتع ۱۴۰۶
برخورد پلیس با عامل استارلینگ
صدور بیش از ۳۵۰ هزار گذرنامه زیارتی از ابتدای ماه محرم تاکنون
ترافیک سنگین صبحگاهی در ۳ محور منتهی به تهران/ مه‌گرفتگی در فیروزکوه