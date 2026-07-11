باشگاه خبرنگاران جوان - این نشست با هدف بررسی چالشهای جهانی حوزه زنان، تبادل تجربیات و تدوین راهکارهای مشترک برای ارتقای جایگاه زنان در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی برگزار شد. در آیین افتتاحیه، مقامات هند با تأکید بر ضرورت گسترش همکاریهای میان کشورهای عضو، نقش گروه کاری زنان را در تحقق اهداف توسعه پایدار و تقویت همافزایی میان اعضای بریکس حائز اهمیت دانستند.
معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در جریان این اجلاس، ضمن تشریح رویکرد جمهوری اسلامی ایران در سیاستگذاریهای کلان حوزه زنان و خانواده، بر اهمیت چهار محور اصلی دستور کار این نشست شامل تقویت تابآوری بریکس از طریق حکمرانی و رهبری زنان، توسعه فراگیری مالی و دیجیتال، ترویج کارآفرینی و مهارتآموزی زنان و نیز تقویت نقش زنان در اقدامات اقلیمی، امنیت غذایی و تغذیه تأکید کرد.
نرجس ابوالقاسمی با بیان اینکه توانمندسازی زنان مستلزم عبور از اقدامات مقطعی و حرکت به سمت سیاستهای راهبردی و پایدار است، گفت: در جمهوری اسلامی ایران، کارآفرینی زنان و توسعه اقتصادی، موتور محرک تابآوری ملی و تحکیم بنیان خانواده به شمار میرود و از این رو، سیاستگذاریها با رویکرد خانوادهمحور طراحی و اجرا میشوند.
وی با اشاره به تجربههای ایران در توسعه زیستبوم کارآفرینی زنان اظهار کرد: تمرکز ما بر ایجاد الگوهای حمایتی برای کسبوکارهای نوآورانه زنان، توسعه مهارتهای نوین و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال است و حضور جمهوری اسلامی ایران در این نشست، فرصت ارزشمندی برای انتقال تجربیات بومی، توسعه همکاریهای مشترک و شکلدهی به ابتکارات جدید در مسیر تحقق عدالت اقتصادی و توسعه پایدار میان کشورهای عضو بریکس فراهم کرده است.
معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری بر ضرورت تقویت همکاریهای تخصصی میان کشورهای عضو تأکید و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، سیاستی و اجرایی خود، در طراحی الگوهای نوین توانمندسازی اقتصادی زنان و توسعه همکاریهای چندجانبه در چارچوب بریکس نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
بر اساس این گزارش، شعار ریاست دورهای هند بر بریکس در سال ۲۰۲۶، «ساختن برای تابآوری، نوآوری، همکاری و پایداری» تعیین شده است؛ شعاری که بر توسعهای انسانمحور، مشارکتجویانه و پایدار تأکید دارد.
نشست گروه کاری زنان، مقدمه برگزاری اجلاس وزرای زن کشورهای عضو بریکس بود که در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیرماه در شهر کوچی هند برگزار شد.
نشست گروه کاری زنان کشورهای عضو بریکس، به ریاست دورهای هند، طی روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه در شهر کوچی برگزار شد و هیات جمهوری اسلامی ایران به ریاست نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در این اجلاس حضور یافت.
منبع: معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده