باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان جیرفت از حمله یک قلاده خرس سیاه آسیایی به یکی از عشایر این منطقه در محدوده پناهگاه حیاتوحش زریاب خبر داد.
عیسی عارفیکیا اظهار کرد: فرد مصدوم که از عشایر و دامداران منطقه زریاب جیرفت، است، روز گذشته حین تردد در خارج از محدوده آبادی روستایی به طور تصادفی در مسیر حرکت یک قلاده خرس سیاه آسیایی قرار می گیرد. این حیوان در مواجهه ناگهانی با فرد، به دلیل احساس خطر و از روی غریزه دفاعی به وی حملهور شده که متاسفانه منجر به جراحت ناحیه سر و صورت این دامدار شده است.
رئیس اداره محیطزیست جیرفت با اشاره به اقدامات امدادی صورت گرفته برای فرد مصدوم گفت: پس از وقوع حادثه، اهالی منطقه با خودروهای محلی، فرد مصدوم را به منطقه سربیژن منتقل کردند و بلافاصله با اعزام بالگرد اورژانس هوایی، نامبرده برای طی مراحل درمانی تخصصی به بیمارستان شهرستان جیرفت منتقل شد.
وی با اشاره به پیگیری وضعیت این شهروند خاطرنشان کرد: اقدامات قانونی لازم برای تشکیل پرونده خسارت وارده آغاز شده و مقدمات اولیه در حال انجام است. با توجه به بررسیهای صورت گرفته، محرز بودن شرایط پرداخت دیه از سوی مراجع ذیصلاح تایید میشود که این روند پس از تکمیل تشریفات اداری طی خواهد شد.
عارفی کیا تاکید کرد: خرس سیاه آسیایی از گونههای نادر، شاخص و در خطر انقراض جنوب استان کرمان محسوب میشود و همواره به عشایر و ساکنان این مناطق توصیه می شود تا در زمان تردد در زیستگاههای این جانور، نکات ایمنی لازم را رعایت کرده و از مواجهه مستقیم با آن پرهیز کنند.