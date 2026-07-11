رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات با تأکید بر نقش شعر در تبیین مکتب رهبر شهید، از رونمایی مجموعه ۱۱ جلدی اشعار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رییس جایزه جهانی در نشست خبری نخستین دوره جایزه بین‌المللی شعر امام شهید (ره) شنبه ۲۰ تیر به تشریح برنامه‌های اصلی و جانبی این رقابت هنری، در حوزه اندیشه‌های ناب تمدنی و گفتمان فرهنگی و بین‌المللی امین ایران‌زمین حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ره) پرداخت.

ایمانی‌پور در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل شعر در انتقال گفتمان تمدنی و فرهنگی، از استقبال کم‌نظیر شاعران اقصی‌نقاط جهان خبر داد و اظهار داشت:قریب به دو هزار قطعه شعر از بیش از ۴۰ کشور جهان به دبیرخانه این جایزه ارسال شده است.

وی تأکید کرد: این موج گسترده از سروده‌ها، نشان از نفوذ عمیق مکتب فکری و عاطفی رهبر شهید در فراسوی مرز‌های جغرافیایی دارد.

رئیس این جایزه جهانی، اهتمام ویژه مقام معظم رهبری به شعر و ادب را نه صرفاً ناشی از ذوق ادبی ایشان، که ریشه در باوری ژرف به کارکرد جادویی کلام وزین در تبیین حقایق دانست و تصریح کرد: شعر، روان‌ترین و ماندگارترین مسیر برای انتقال پیام‌های ناب انقلاب و معرفی شخصیت‌های والاست.

در ادامه از تدوین و رونمایی مجموعه‌ای ۱۱ جلدی متشکل از اشعار برگزیده خبر داد و گفت: سهم شاعران ایرانی در ۴ جلد، کودک و نوجوان در یک جلد، شاعران افغانستانی و اردو زبان در یک جلد، سرایندگان عرب‌زبان در دو جلد و مابقی نیز به شعرای سایر ملل با زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی و چینی اختصاص یافته است. همچنین ۴۰ قطعه از این اشعار، با هنر خوشنویسی، جلو‌ای فاخر به خود گرفته‌اند.

وی اظهار کرد:مراسم پایانی این رویداد هنری برای ۲۳ تیرماه برنامه‌ریزی شده است که طی آن از ۱۴ شاعر برتر ایرانی تجلیل خواهد شد. اما شاید دل‌نشین‌ترین بخش این حرکت فرهنگی، اعزام ۱۰۰ شاعر برگزیده به آئین پرشور اربعین حسینی باشد؛ سفری که با نیت نیابت از رهبر شهید و در مسیر همایش عظیم عاشورایی انجام خواهد شد و قرار است این سروده‌ها در آن حال و هوای ملکوتی، طنینی تازه بیابند.

ایمانی‌پور خاطرنشان کرد: این جایزه تنها به یک دوره محدود نشده و دوره‌های بعدی آن به‌صورت گردشی در نقاط مختلف جهان برگزار خواهد شد تا پژواک اندیشه‌های رهبر شهید، همچنان در اوج آوازه‌گری بماند.