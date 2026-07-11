باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان از تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و تمدید مهلت استفاده از اعتبار تیرماه تا پایان مردادماه خبر داد.

کیامرث برخورداری با اعلام جزئیات جدید این طرح اظهار داشت: مشمولان می‌توانند در زمان تعیین‌شده با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد، کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.

وی افزود: اعتبار کالابرگ برای خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۷، ۸ و ۹ است، از ۲۵ تیرماه فعال شده است. همچنین مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ تیرماه تا پایان مرداد ۱۴۰۵ تعیین شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان در خصوص سبد کالاهای قابل عرضه گفت: مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی، محصولات کشاورزی و میوه و تره‌بار، اقلامی هستند که امکان خرید آن‌ها با اعتبار کالابرگ فراهم است.

برخورداری در پایان با هشدار به شهروندان در خصوص پیامک‌های جعلی تاکید کرد: شهروندان تنها به پیامک‌های رسمی با سرشماره «V.Refah» اعتماد کنند و از باز کردن هرگونه لینک ناشناس خودداری نمایند.

منبع: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان