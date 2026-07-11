باشگاه خبرنگاران جوان - کاووس همتی گفت: نخستین کنفرانس تخصصی صنعت گلخانه استان فارس، روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، با هدف ارتقای دانش فنی، جذب سرمایهگذاری و شناسایی ظرفیتهای توسعهای، در شهر شیراز برگزار میشود. این رویداد که با مدیریت اجرایی شرکت رویدادسازان توسعه پارس برنامهریزی شده است، با حضور گسترده متخصصان، سرمایهگذاران و فعالان کلیدی زنجیره تأمین، بستری برای تحول در صنعت گلخانهداری استان فراهم خواهد کرد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با توجه به اهمیت این رویداد بیان کرد: با توجه به اولویتهای ملی در مدیریت منابع آب و حرکت به سمت کشاورزی دانشبنیان، توسعه کشتهای گلخانهای مدرن یک راهبرد حیاتی برای افزایش بهرهوری و پایداری تولید در استان فارس است.
او تصریح کرد: استان فارس به دلیل برخورداری از اقلیم متنوع و زیرساختهای مناسب، پتانسیل تبدیل شدن به قطب تولید محصولات گلخانهای کشور را دارد. همتی با اشاره به برنامههای این کنفرانس گفت: در این رویداد، پنلهای تخصصی با موضوعاتی نظیر طراحی گلخانههای تابع اقلیم (سایبان)، فرصتهای سرمایهگذاری و بهکارگیری سیستمهای هوشمند، برگزار خواهد شد.
همت عنوان کرد: علاوه بر نشستهای علمی، کارگاههای آموزشی در حاشیه این کنفرانس با تمرکز بر مدیریت بستر کشت، برنامهریزی تغذیه، تأمین مالی و بازاریابی صادراتی برگزار میشود. همچنین نمایشگاه تخصصی زنجیره تأمین صنعت گلخانه، بستری برای معرفی توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان، سازندگان سازههای گلخانهای و تأمینکنندگان تجهیزات هوشمندسازی و آبیاری فراهم خواهد کرد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: این کنفرانس از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه اجرایی به شماره ۰۹۱۷۰۴۵۷۵۳۷ تماس بگیرند.
منبع: جهاد کشاورزی فارس