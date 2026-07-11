باشگاه خبرنگاران جوان - پدیده «سلبریتیسم» یا مشاهیرگرایی، در دنیای معاصر فراتر از یک شهرت ساده است؛ این پدیده به ساختاری فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده که مرزهای میان حریم خصوصی و عمومی را درنوردیده است. در ریشه‌یابی این مفهوم، باید میان «قهرمان» و «سلبریتی» تمایز قائل شد.

در حالی که قهرمانان بر پایه دستاوردها، فضایل اخلاقی و فداکاری‌های واقعی در حافظه تاریخی ملت‌ها ماندگار می‌شوند، سلبریتی‌ها عمدتاً محصول «صنعت سرگرمی» و بازنمایی‌های رسانه‌ای هستند. سلبریتیسم در واقع فرآیندی است که در آن یک فرد، فارغ از میزان تخصص یا عمق فکری، به واسطه تکرار حضور در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، به یک مرجع فکری و رفتاری برای توده‌ها تبدیل می‌شود.

این مرجعیت لزوماً بر پایه خردگرایی نیست، بلکه بر مدار «جذابیت»، «دیده شدن» و «ارتباط عاطفی» با مخاطب می‌گردد. در ایران، این پدیده در دهه‌های اخیر با گسترش اینترنت و پلتفرم‌های مجازی، ابعاد پیچیده‌ای به خود گرفته و از یک موضوع صرفاً هنری یا ورزشی، به یک کنشگر فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بدل شده است. شناخت دقیق این پدیده، اولین گام برای مدیریت صحیح آن و تبدیل چالش‌ها به فرصت‌های سازنده است.

پویایی سلبریتی‌ها در بستر رسانه‌های نوین

ظهور شبکه‌های اجتماعی، تعریف سنتی شهرت را دگرگون کرده است. پیش از این، رسانه‌های رسمی (تلویزیون و مطبوعات) فیلترهایی برای ورود افراد به دنیای شهرت بودند، اما امروزه هر فردی می‌تواند با استفاده از الگوریتم‌های جذب مخاطب، به یک سلبریتی تبدیل شود. این «دموکراتیزه شدن شهرت» اگرچه فضایی برای استعدادهای نادیده فراهم کرده، اما همزمان به «ابتذال شهرت» نیز دامن زده است.

سلبریتی‌های امروزی، به ویژه در فضای مجازی ایران، پیوندی ناگسستنی با سبک زندگی مصرف‌گرایانه دارند. آن‌ها نه تنها کالا، بلکه ارزش‌ها و هنجارهای جدیدی را تبلیغ می‌کنند که گاه با ریشه‌های فرهنگی جامعه در تضاد است. با این حال، نمی‌توان حضور آن‌ها را نادیده گرفت؛ چرا که سلبریتی‌ها دارای «سرمایه اجتماعی» عظیمی هستند که از قدرت بسیج‌کنندگی بالایی برخوردار است. این قدرت در بحران‌های اجتماعی، حوادث غیرمترقبه و پویش‌های خیریه به وضوح خود را نشان داده است. بنابراین، سلبریتیسم یک تیغ دو دم است که مدیریت آن نیازمند هوشمندی حاکمیتی و آگاهی عمومی است.

فرصت‌های بهره‌گیری از ظرفیت سلبریتی‌ها

اگر به سلبریتی‌ها به عنوان «رسانه‌های انسانی» نگریسته شود، ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای پیشبرد اهداف ملی و فرهنگی آشکار می‌شود. یکی از بزرگترین فرصت‌ها، استفاده از نفوذ آن‌ها در «دیپلماسی عمومی» است. سلبریتی‌ها می‌توانند سفیران فرهنگی یک کشور در عرصه بین‌المللی باشند و تصویر ذهنی جهانیان را نسبت به هویت ملی اصلاح کنند. در سطح داخلی نیز، سلبریتی‌ها ابزار قدرتمندی برای «آموزش همگانی» و «ترویج هنجارهای مثبت» هستند.

به عنوان مثال، در حوزه‌هایی نظیر محیط زیست، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ترویج کتابخوانی و انضباط شهری، پیام یک سلبریتی محبوب می‌تواند تأثیری به مراتب بیشتر از بخشنامه‌های دولتی و بنرهای تبلیغاتی داشته باشد. همچنین، در اقتصاد مبتنی بر توجه، سلبریتی‌ها موتور محرک صنایع خلاق و کسب‌وکارهای نوپا هستند. حمایت یک چهره مشهور از تولید ملی یا گردشگری داخلی، می‌تواند جهش اقتصادی قابل توجهی در آن بخش ایجاد کند. از سوی دیگر، حضور سلبریتی‌ها در امور عام‌المنفعه و خیریه، لایه‌های جدیدی از همبستگی اجتماعی را فعال می‌کند که در شرایط عادی دست‌یافتنی نیست.

چالش‌ها و آسیب‌های سلبریتی‌محوری در جامعه

در کنار فرصت‌ها، چالش‌های سلبریتیسم در ایران بسیار جدی و گاه بحران‌آفرین است. یکی از اصلی‌ترین آسیب‌ها، «مرجعیت کاذب» است؛ یعنی وضعیتی که در آن سلبریتی‌ها درباره مسائل تخصصی مانند سیاست، اقتصاد، دین یا پزشکی اظهار نظر می‌کنند و بخشی از جامعه نیز بدون نقادی، این نظرات را می‌پذیرد. این دخالت‌های غیرتخصصی می‌تواند منجر به قطبی‌سازی جامعه و ایجاد تنش‌های غیرضروری شود.

چالش دیگر، تضاد میان «زیست واقعی» و «نمایش مجازی» سلبریتی‌هاست که باعث ترویج استانداردهای غیرواقعی از زندگی و خوشبختی می‌شود. این امر در بلندمدت منجر به سرخوردگی اجتماعی، افزایش مصرف‌گرایی و تخریب بنیان‌های خانواده در میان جوانان می‌گردد. همچنین، پدیده «سلبریتی‌های ضدسیستم» یا کسانی که برای حفظ دیده شدن، همواره بر طبل مخالفت و ناامیدی می‌کوبند، می‌تواند امنیت روانی جامعه را مختل کنند. وابستگی بیش از حد نظام رسانه‌ای به سلبریتی‌ها برای جذب مخاطب نیز باعث می‌شود که محتوای عمیق و اندیشه‌محور به حاشیه رفته و «سطحی‌نگری» بر فضای فرهنگی حاکم شود

راهکارهای مدیریت هوشمند و سیاست‌گذاری صحیح

برای مواجهه درست با سلبریتیسم، نباید به سمت حذفیات حرکت کرد، بلکه راهکار اصلی در «سیاست‌گذاری نرم» و «تعامل دوسویه» نهفته است. نخستین گام، تدوین نظام‌نامه اخلاقی و حقوقی برای فعالیت سلبریتی‌هاست. این نظام‌نامه باید مرز میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی را مشخص کند تا سلبریتی بداند که شهرت او، تعهداتی را نسبت به امنیت و منافع ملی ایجاد می‌کند.

گام دوم، «سواد رسانه‌ای» برای توده‌های مردم است؛ جامعه باید بیاموزد که میان تخصص و شهرت تفکیک قائل شود و هر سخنی را صرفاً به دلیل گوینده مشهورش نپذیرد.

گام سوم، هویت‌بخشی به «سلبریتی‌های تراز» است. حاکمیت و رسانه‌ها باید از چهره‌هایی حمایت کنند که تخصص، اخلاق و عرق ملی را همزمان دارند، تا الگوهای بدلی و سطحی فضای جامعه را اشغال نکنند. علاوه بر این، باید سازوکارهایی طراحی شود که سلبریتی‌ها در فرآیندهای حل مسئله (مانند شوراهای مشورتی در حوزه‌های اجتماعی) مشارکت داده شوند تا به جای ایستادن در موضع نقد صرف، مسئولیت‌پذیری اجرایی را نیز تجربه کنند.

در نهایت، با ایجاد توازن میان «جذابیت رسانه‌ای» و «عقلانیت جمعی»، می‌توان از طوفان سلبریتیسم به سلامت عبور کرد و از این پدیده به عنوان پیشران توسعه فرهنگی بهره برد. سلبریتیسم اگر در چارچوب هویت ملی و دینی هدایت شود، نه یک تهدید، بلکه سرمایه‌ای برای تقویت پیوندهای اجتماعی خواهد بود. این مسیر مستلزم آن است که نهادهای فرهنگی از حالت انفعالی خارج شده و با درک دقیق الگوریتم‌های جدید قدرت در دنیای مجازی، به بازتعریف نقش مشاهیر در تمدن نوین بپردازند.

پدیده سلبریتی در ایران امروز، واقعیتی است که با انکار از بین نمی‌رود، بلکه با تدبیر، به نفع تعالی جامعه مصادره می‌شود. با نگاهی جامع به تجربیات جهانی و بومی‌سازی راهبردها، می‌توان سلبریتی‌ها را از «منبع بحران» به «سفیران تحول» تبدیل کرد، مشروط بر آنکه اصل بر «شفافیت»، «مسئولیت‌خویش‌فرما» و «عدالت رسانه‌ای» باشد.

آینده مدیریت فرهنگی ایران، گره‌خورده به چگونگی تعامل با این قشر اثرگذار است؛ تعاملی که باید از سطح هیجانات سیاسی فراتر رفته و به عمق راهبردهای ملی نفوذ کند. در این چارچوب، سلبریتی نه یک رقیب برای نهادهای رسمی، بلکه شریکی در فرآیند جامعه‌پذیری و بازتولید ارزش‌های اصیل خواهد بود، به شرط آنکه قواعد بازی در دنیای مدرن را به درستی بیاموزیم و اجرا کنیم.

انباشت تجربه در دهه‌های اخیر نشان داده است که هرجا سلبریتی‌ها در مسیر منافع جمعی قرار گرفته‌اند، نتایج درخشانی حاصل شده و هرجا به ابزار دست جریانات مخرب بدل گشته‌اند، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به پیکره فرهنگی کشور وارد شده است. لذا، کلید واژه آینده، «حکمرانی هوشمند بر شهرت» است.

منبع: مهر