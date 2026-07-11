معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از آغاز عملیات اجرایی احداث زیرساخت‌های کشاورزی در دشت جگین با هدف توسعه باغ‌های موز و اشتغال‌زایی در شرق این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود گرگیج با اشاره به جزئیات این طرح زیربنایی گفت: ساخت استخرهای ذخیره آب، احداث جاده‌های بین مزارع و ایجاد ۹۵ قطعه مزرعه پنج هکتاری با شش ایستگاه در دشت جگین آغاز شده است.

وی با بیان اینکه هدف نهایی این طرح، کشت موز در یک‌هزار هکتار باغ است، افزود: مرحله نخست این پروژه به مساحت ۴۳۰ هکتار هم‌اکنون در دست اجرا قرار دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی هرمزگان با تأکید بر تأثیرات مثبت این سرمایه‌گذاری بر معیشت مردم منطقه اظهار داشت: توسعه مزارع پرورش موز در این مناطق، راهکاری کلیدی برای تقویت تولید داخلی و توسعه پایدار کشاورزی در مناطق شرق استان است.

گرگیج در پایان با اشاره به خروج سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موز، تصریح کرد: اجرای این طرح می‌تواند نقش مؤثری در کاهش وابستگی کشور به واردات این محصول و جلوگیری از خروج ارز ایفا کند.

منبع: سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

برچسب ها: جهادکشاورزی ، هرمزگان ، کشت موز
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