باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - همزمان با اجرای تفاهم‌نامه سه‌ساله همکاری میان سازمان امور عشایر ایران و سازمان ملی نقشه‌برداری کشور، فاز دوم تکمیل اطلس ملی عشایر در استان فارس با برگزاری نشست تخصصی و بررسی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات اداره کل امور عشایر استان آغاز شد.

در این نشست، ضمن بررسی اقدامات انجام‌شده در مرحله نخست اجرای تفاهم‌نامه، از مرکز داده (دیتاسنتر) و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات اداره کل امور عشایر فارس بازدید شد و راهکار‌های تسریع در تکمیل اطلاعات توصیفی و مکانی جامعه عشایری استان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل امور عشایر فارس در این نشست با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت جامعه عشایری گفت: با توجه به زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و فناوری اطلاعات فراهم‌شده، اداره کل امور عشایر فارس آمادگی کامل دارد تا در اجرای مفاد تفاهم‌نامه ملی، نسبت به تکمیل داده‌های مکانی و اطلاعات توصیفی جامعه عشایری همکاری کند.

کریمی افزود: تکمیل اطلس ملی عشایر، امکان تحلیل دقیق فضایی دارایی‌های عشایری و اتصال این اطلاعات به سایر پایگاه‌های داده استانی و ملی را فراهم می‌کند و زمینه‌ساز تصمیم‌گیری دقیق‌تر، توسعه خدمات هوشمند، اتصال مستقیم تولیدکنندگان عشایری به بازار، گسترش اقتصاد دیجیتال و رقومی‌سازی زیرساخت‌ها و میراث مادی و معنوی عشایر خواهد بود.

او تصریح کرد: استفاده از ظرفیت سامانه‌های اطلاعات مکانی، نقش مهمی در برنامه‌ریزی توسعه‌ای، مدیریت منابع، افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات هدفمند به جامعه عشایری ایفا می‌کند.

ساکی مدیر واحد نقشه و اطلاعات مکانی معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی اداره کل امور عشایر فارس، این مجموعه را یکی از دستگاه‌های پیشرو استان در توسعه ژئوپرتال زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) معرفی کرد و گفت: اداره کل امور عشایر فارس از نخستین سال‌های راه‌اندازی این سامانه، با ایجاد زیرساخت‌های لازم، نسبت به تهیه و ثبت لایه‌های اطلاعاتی متنوع شامل ایل‌راه‌ها، اتراقگاه‌ها، استقرارگاه‌های عشایری، تشکل‌ها و سامانه‌های عرفی عشایری اقدام کرده است.

او افزود: با ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و به‌روزرسانی تجهیزات، روند ثبت و تکمیل سایر دارایی‌های اطلاعاتی و مکانی جامعه عشایری با سرعت و دقت بیشتری دنبال خواهد شد که این امر نقش مؤثری در توسعه مدیریت هوشمند، برنامه‌ریزی مبتنی بر داده و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به عشایر استان خواهد داشت.

بر اساس تفاهم‌نامه همکاری سازمان امور عشایر ایران و سازمان ملی نقشه‌برداری کشور، تهیه و انتشار اطلس ملی عشایر و اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی در ژئوپرتال زیرساخت داده‌های مکانی کشور (SDI)، با هدف ایجاد بانک جامع اطلاعات مکانی، ارتقای نظام تصمیم‌سازی و پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای جامعه عشایری در دستور کار قرار دارد.