باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اولین شنبه حضور عزاداران در آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر + فیلم

تصاویری از حضور مردم عزادار در اولین شنبه‌ی پس از تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر حرم علی‌بن موسی‌الرضا علیه‌السلام را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - عزاداران و عاشقان رهبر شهید انقلاب در اولین شنبه پس از تدفین پیکر پاک ایشان و خانواده شهیدشان، در رواق دارالذکر حرم علی‌بن موسی‌الرضا علیه‌السلام  و آرامگاه رهبر شهید حاضر شدند.

مطالب مرتبط
اولین شنبه حضور عزاداران در آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر + فیلم
young journalists club

تصاویری از رواق دارالذکر، محل تدفین پیکر پاک رهبر شهید انقلاب

اولین شنبه حضور عزاداران در آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر + فیلم
young journalists club

رواق دارالذکر میزبان خیل عاشقان شد + فیلم

اولین شنبه حضور عزاداران در آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر + فیلم
young journalists club

حرم امیرالمومنین (ع) سیاه‌پوش عزای ماه محرم شد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم
۸۶۶

پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم
۷۰۱

تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم
۶۵۸

اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
روایتی از نوری که تنها ۱۴ ماه درخشید + فیلم
۵۰۶

روایتی از نوری که تنها ۱۴ ماه درخشید + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
از انقلاب تا امروز؛ مسیر تدوین و بازنگری قانون اساسی + فیلم
۴۷۳

از انقلاب تا امروز؛ مسیر تدوین و بازنگری قانون اساسی + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha